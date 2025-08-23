नाशिक

Baglan News : बागलाणमधील विकासकामांना खीळ; ठेकेदारांची ६०० कोटींची बिले थकीत

600 Crore Bills Pending: A Setback to Baglan’s Development : बागलाण तालुक्यातील शासकीय ठेकेदारांची शासनाकडे सुमारे ६०० कोटी रुपयांची बिले थकीत असल्याने तालुक्यातील विकासकामे थांबली आहेत.
Bills Pending
Bills Pendingsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नामपूर: शासनाकडे वारंवार मागणी करूनही देयके निघत नसल्याने बागलाणमधील ठेकेदारांची सुमारे ६०० कोटी रुपयांची बिले थकीत असल्याने बागलाणमधील विकासकामांना खीळ बसली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
baglan
Development
Project
Payment
Protest
Infrastructure
Road Construction

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com