Baglan News : बागलाणमधील विकासकामांना खीळ; ठेकेदारांची ६०० कोटींची बिले थकीत

नामपूर: शासनाकडे वारंवार मागणी करूनही देयके निघत नसल्याने बागलाणमधील ठेकेदारांची सुमारे ६०० कोटी रुपयांची बिले थकीत असल्याने बागलाणमधील विकासकामांना खीळ बसली आहे. .काही महिन्यांपासून तालुक्यातील विविध गावांमध्ये शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनाच्या माध्यमातून होणाऱ्या विकासकामांचे कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे मार्गी लागली आहेत. परंतु सदर कामांचे देयके देण्याबाबत शासनाकडून अक्षम्य दिरंगाई होत असल्याने ठेकेदारांचा जीव टांगणीला लागला आहे. राज्य शासनाच्या बांधकाम विभागासह जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, जलजीवन मिशनअंतर्गत योजनांच्या प्रलंबित देयकांविरोधात ठेकेदार, अभियंते, आक्रमक झाले आहेत..कामकाज ठप्पभौगोलिकदृष्ट्या विकासाने मोठा असलेला बागलाण तालुका विकासाच्या वाटेवर आहे. बागलाणमधील रस्ते, पूल, सार्वजनिक पाणीपुरवठासा जलजीवन योजनांची कामे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. अनेक गावांमध्ये विकासकामांसाठी लोकप्रतिनिधीकडे साकडे घातल्यानंतर निधी उपलब्ध नसतानाही विकासकामे मार्गी लावली जातात..विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विकासकामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू होती. बागलाणमध्ये मोठ्या प्रमाणात विकासकामे ठेकेदारांच्यामार्फत सुरू आहेत. तालुक्यातील शेकडो ठेकेदारांच्या माध्यमातून तालुक्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत असलेले रस्ते, राज्य महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, या सोबतच घरकुले, जलजीवन प्राधिकरणाची कामे सुरू आहेत. मात्र, या कामांना आता ग्रहण लागले आहे. ०.३ ते ०.४ लेखाशीर्ष अंतर्गत असलेली सर्व कामे ठप्प आहेत. जलजीवनची देखील कामे ठप्प झाल्याने तालुक्यात नैराश्याचे वातावरण निर्माण झालेले आहे..Raigad News: परदेश दौऱ्यासाठी बळीराजाच्याच खिशाला चाप! तुटपुंजे अनुदान, पण शेतकऱ्यांकडून लाखो रुपये वसुलीचे शासनाचे फर्मान.तालुक्यातील सर्वच ठेकेदारांची शासनाकडे सुमारे ६०० कोटी रुपयांची बिले थकीत आहेत. यामुळे ठेकेदारांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बागलाण तालुक्यातील ठेकेदारांची ०.३ ते ०.४ या हेडखालील लेखाशीर्ष अंतर्गत सर्वच कामे ठप्प आहेत. देयके मिळावीत यासाठी अनेक आंदोलन करण्यात आली आहे.-सूरज देवरे, शासकीय ठेकेदार, नामपूर.