Panchayat Raj : ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’; गावाच्या विकासासाठी आता मोठी संधी!

नामपूर: गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ग्रामपंचायतींची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते. त्यामुळे राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानासाठी बागलाण तालुका सज्ज झाला असून, तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन बागलाण पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी भय्यासाहेब सावंत यांनी केले आहे. .राज्यात एकाचवेळी १७ सप्टेंबरपासून अभियानाचा शुभारंभ होणार आहे. अभियानासाठी २९० कोटी ३३ लाख रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यातील सर्वाधिक २४५ कोटी २० लाख रुपये केवळ पुरस्कारांसाठी असून उर्वरित निधी प्रचार, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनासाठी वापरण्यात येणार आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या संकल्पनेतून ग्रामविकासाच्या लोकचळवळीला चालना मिळणार देण्यासाठी गावागावात सुशासन प्रस्थापित करणे, आत्मनिर्भरता निर्माण करणे, आणि विकासाची स्पर्धात्मक भावना रुजवणे यासाठी उपक्रम ग्रामस्थांच्या प्रत्यक्ष सहभागावर आधारलेली आहे..ग्रामपंचायतीसह विभाग आणि राज्यस्तरावर पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदासाठीही आकर्षक बक्षिसे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्याने १७ सप्टेंबरपासून ३१ डिसेंबरपर्यंत योजनेचा कालावधी आहे. ग्रामस्तरावर विशेष ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्तरीय समित्या स्थापन केल्या जातील. तालुका स्तरावर प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी संपर्क अधिकारी नेमण्यात येईल..१०० गुणांच्या आधारे मूल्यांकन केले जाणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून रोज कामाचा अहवाल विशेष अँप आणि वेबसाईटवर भरला जाईल. यासाठी आधीच प्रशिक्षण देण्यात येईल. प्रत्येक गावात प्रचारासाठी कार्यशाळा, पोस्टर, बॅनर, सोशल मिडिया, यशोगाथा फिल्म्स, तांत्रिक सल्लागार, इत्यादी माध्यमांचा वापर केला जाणार आहे. व्यापक जनजागृतीसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद आहे. ही योजना केवळ स्पर्धा नाही, तर ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सामाजिक परिवर्तनाचे आंदोलन आहे. प्रत्येक गाव, पंचायत आणि नागरिकाने हे अभियान आपले समजून काम केले तर गावाचा चेहरामोहराच बदलू शकतो..अभियानाचे ७ मुख्य घटक...सुशासनयुक्त पंचायत, सक्षम पंचायतजल समृद्ध, स्वच्छ व हरित गावपर्यावरण आणि पाणी व्यवस्थापनयोजनांचे अभिसरणगावपातळीवरील संस्था सक्षमीकरणउपजीविका विकास व सामाजिक न्यायलोकसहभाग व श्रमदान.