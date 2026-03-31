Dada Bhuse : शेतकऱ्यांनो धीर सोडू नका, सरकार तुमच्या पाठीशी!

सटाणा - बागलाण तालुक्यात काल सोमवारी सायंकाळी झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे जवळपास ४० गावांमधील हजारो हेक्टरवरील काढणीच्या प्रतीक्षेत असलेली रब्बी पिके, कांदा, डाळिंब, द्राक्ष, गहू, हरभरा, मका, भाजीपाला आदि शेतीपिकांचे अतोनात नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे..राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे व आमदार दिलीप बोरसे यांनी आज सकाळी सटाणा शहरा तालुक्यातील नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी करून शेतकर्यांना धीर दिला. यावेळी मंत्री भुसे यांनी प्रशासनाला सरसकट पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले.काल तालुक्यातील पिंपळकोठे, दरेगाव, ताहराबाद, मुल्हेर, दसवेल, भिलवाड, तुंगण दिगर, कातरवेल, माळीवाडे, बिजोरसे, इजमाने, मळगाव (भा.), आराई, सटाणा, फोपीर, मुंजवाड, ब्राह्मणगाव, औंदाणे, तळवाडे, भामेर, बहिराणे, टेंभे, पिंपळदर, अजमेर, सौंदाणे, पिंगळवाडे, काकडगांव, सारदे, मूळाने, भाक्षी, लखमापूर, ठेंगोडा, मोरणे साडस, चौंदाणे, वायगाव, सुराणे, मुंजवाड, मळगाव तिळवण, मोरेनगर, रातीर, कर्हे, नामपुर, आदि गावांमध्ये गारपीट आणि अवकाळी पावसाने थैमान घातले..या गारपिटीचा फटका द्राक्ष व डाळिंब पिकांनाही बसला असून उत्पादकांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. नोव्हेंबरमध्ये लागवड केलेल्या उन्हाळी कांदा पिकाचेही मोठे नुकसान झाले असून कांदा काढणीच्या तयारीत असलेल्या शेतकऱ्यांना आता गारपीट व पावसामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.हजारो क्विंटल कांदा साठवणुकीसाठी सज्ज असताना, नाईलाजास्तव शेतकऱ्यांना तो तातडीने बाजारात विक्रीसाठी नेण्याची वेळ आली आहे. मात्र सध्याच्या बाजारभावात उत्पादन खर्चही निघणे कठीण असल्याने कांदा उत्पादक आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत..आज सकाळी राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे व आमदार दिलीप बोरसे यांनी तालुक्यातील नुकसानग्रस्त भागात पाहणी केली. त्यांनी नुकसानग्रस्त पिकांचे येत्या दोन दिवसांत पंचनामे पूर्ण करण्याचे आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी अहवाल सादर करण्याचे कडक निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. यावेळी बोलताना मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले, की राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे आहे.अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेतपिकांचे नुकसान झाले आहे. बाधित शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करणार असून एकही बाधित शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता प्रशासकीय यंत्रणेने घ्यावी. मुख्यमंत्र्यांना नुकसानीचा सविस्तर आढावा देत बळीराजाला अधिकाधिक नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही भुसे यांनी स्पष्ट केले..यावेळी तहसिलदार कैलास चावडे, नगराध्यक्ष हर्षदा पाटील, गटनेते राहुल पाटील, माजी नगराध्यक्ष पांडुरंग सोनवणे, भिका सोनवणे, शिवाजी रौंदळ, दत्तू सोनवणे, नगरसेवक चेतन रौंदळ, जयश्री गरुड, भूषण सोनवणे, चंद्रकांत सोनवणे, अजय सोनवणे, राजेंद्र सोनवणे, भाजप तालुकाध्यक्ष किशोर भामरे, शिवसेनेचे शहरप्रमुख सुनील पाटील, रामदास सोनवणे आदींसह शेतकरी उपस्थित होते..बागलाण, कळवण, देवळा आणि मालेगाव तालुक्यात अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. या पार्श्वभूमीवर मी तात्काळ जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून संपूर्ण नुकसानग्रस्त भागात सरसकट व तातडीने पंचनामे करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. एकाही शेतकऱ्याला अन्याय होणार नाही, याची प्रशासनाने विशेष खबरदारी घेण्याचे आदेशही दिले आहेत. उद्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन कसमादे परिसरातील एकूण नुकसानीचा सविस्तर आढावा त्यांच्या समोर मांडणार आहे. शेतकऱ्यांना तातडीची व जास्तीतजास्त आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी शासनस्तरावर प्रभावी पाठपुरावा करून आवश्यक ती सर्व मदत मिळवून देण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे.- दादा भुसे, शालेय शिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य.अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून ही वेळ त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची आहे. प्रशासनाने कोणताही विलंब न लावता अचूक व पारदर्शक पंचनामे करावेत आणि बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी आम्ही शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करणार आहोत. एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही, यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले जातील.- दिलीप बोरसे, आमदार.रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा, कडधान्य तसेच उन्हाळी कांदा या सर्व पिकांची पीक पाहणी नोंद करणे आवश्यक आहे. तांत्रिक अडचणीमुळे काही शेतकऱ्यांची ई-प्रणालीद्वारे नोंद होऊ शकली नसली तरी त्यामुळे कोणताही शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांची पिके शेतात उभी असताना अवकाळी पावसामुळे नुकसानग्रस्त झाली आहेत, त्या सर्वांना शासनाच्या निकषांनुसार नुकसानभरपाई मिळवून देण्यात येईल.- कैलास चावडे, तहसीलदार, बागलाण.आभाळाच्या अवकृपेने बळीराजाचे आयुष्यच उद्ध्वस्त झाले आहे. कष्टाने उभे केलेले पीक एका रात्रीत मातीमोल झाले, आणि हातात काहीच उरले नाही. डोळ्यांसमोर उभे स्वप्न कोसळताना पाहणारा शेतकरी आज अक्षरशः हतबल, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला आहे. शासनाने तात्काळ सरसकट पंचनामे करून थेट आर्थिक मदत जाहीर करावी. कांद्याला किमान २५०० ते ३००० रुपये दर देऊन विक्री केलेल्या कांद्यावर प्रति क्विंटल ५०० रुपये अनुदान तातडीने जाहीर करावे.- दत्तू सोनवणे, शेतकरी.