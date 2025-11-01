नाशिक

Nashik Crime : विसे मळा गोळीबार प्रकरणातील बागूल टोळीच्या अडचणीत वाढ; ५७ लाख रुपये वसूल केल्याचा फिर्यादीचा आरोप

New extortion case registered against Bagul gang in Nashik : नाशिकमध्ये जमीन व्यवहारातून बळजबरीने ताबा घेत ५७ लाख रुपयांची खंडणी वसूल करणे आणि जागेचा ताबा सोडण्यासाठी २ कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याच्या आरोपावरून म्हसरूळ पोलिस ठाण्यात बागूल टोळीतील अजय बागूल, संजय राठीसह अन्य आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पंचवटी: विसे मळा गोळीबार प्रकरणी नाशिक रोड कारागृहात असलेल्या बागूल टोळीच्या गुन्ह्यांमध्ये आणखी भर पडली आहे. जमीन व्यवहारातून प्लॉटचा बळजबरीने ताबा घेत ५७ लाखांची खंडणी वसूल केल्याप्रकरणी तसेच जागेचा ताबा सोडण्यासाठी तब्बल दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी म्हसरूळ पोलिस ठाण्यात संशयित संजय राठी, महेश राठी, अजय बागूल, मामा राजवाडे, बाळासाहेब ऊर्फ भगवंत पाठक व अन्य जणांविरुद्ध कारवाई सुरू असून, आतापर्यंत रेकॉर्डवर न आलेला पाठक यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने बागूल टोळीच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ झाली आहे.

