Nashik Crime : विसे मळा गोळीबार प्रकरणातील बागूल टोळीच्या अडचणीत वाढ; ५७ लाख रुपये वसूल केल्याचा फिर्यादीचा आरोप

पंचवटी: विसे मळा गोळीबार प्रकरणी नाशिक रोड कारागृहात असलेल्या बागूल टोळीच्या गुन्ह्यांमध्ये आणखी भर पडली आहे. जमीन व्यवहारातून प्लॉटचा बळजबरीने ताबा घेत ५७ लाखांची खंडणी वसूल केल्याप्रकरणी तसेच जागेचा ताबा सोडण्यासाठी तब्बल दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी म्हसरूळ पोलिस ठाण्यात संशयित संजय राठी, महेश राठी, अजय बागूल, मामा राजवाडे, बाळासाहेब ऊर्फ भगवंत पाठक व अन्य जणांविरुद्ध कारवाई सुरू असून, आतापर्यंत रेकॉर्डवर न आलेला पाठक यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने बागूल टोळीच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ झाली आहे..फिर्यादी चंदन गोटीराम भोईर (वय ४०, रा. धात्रक फाटा, पंचवटी) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, संशयितांनी त्यांच्या साथीदारांसमवेत घराच्या आवारात जबरदस्ती प्रवेश केला. त्यानंतर हातात लोखंडी रॉड व लाकडी दांडके घेऊन प्लॉटवरील तार कंपाउंड, पत्र्याचे शेड आणि मालकी हक्काचा बोर्ड तोडला. त्यानंतर बेकायदेशीरपणे वॉल कंपाउंड बांधत भोईर कुटुंबाला ठार मारण्याची धमकी देत शिवीगाळ व धक्काबुक्की केली आणि प्लॉटचा ताबा घेतला. .दरम्यान, संजय राठी व प्रतीक लोळगे यांनी चंदन भोईर यांच्या डोक्यावर लोखंडी रॉडने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र वार चुकल्याने त्यांचा जीव वाचला. यानंतर संशयित संजय राठी, महेश राठी तसेच इतर आरोपींनी संगनमत करून फिर्यादीकडून ५७ लाख रुपयांची खंडणी वसूल केली. पुढे या टोळीने फिर्यादी व त्यांच्या कुटुंबाला धमकावत, जबरदस्तीने इच्छेविरुद्ध समझोता पत्र करून घेतले..Satara Doctor Case : फलटण डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण - उपसभापति नीलम गोऱ्हेंची कठोर भूमिका, पोलिसांना चार्जशीट दाखल करण्याचे निर्देश.यानंतर अजय बागूल, मामा राजवाडे, बाळासाहेब पाठक यांनी पुन्हा फिर्यादीकडे जागेचा ताबा सोडून ती परत मिळवून देण्यासाठी तब्बल २ कोटी रुपयांची खंडणीची मागणी केली. ती मागणी न मानल्यास फिर्यादी व त्यांच्या कुटुंबाचा जीव घेण्याची आणि संपूर्ण जमिनीचा कब्जा कायमस्वरूपी स्वतःकडे ठेवण्याची धमकी देण्यात आली. संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल झाल्याने बागुल टोळीच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.