Wani News : बिबट्याचा हल्ला रोखणार एआय तंत्रज्ञान! वणीच्या संताजी स्कूलच्या बालवैज्ञानिकांची नाशिक विभागात बाजी

वणी: महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग आणि राष्ट्रीय हरित सेना यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 'बाल विज्ञान प्रदर्शन २०२६' मध्ये येथील संताजी इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी 'बिबट्याचा हल्ला रोखणारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली' या नावीन्यपूर्ण प्रकल्पाच्या जोरावर नाशिक विभागात प्रथम क्रमांक पटकावत यशाचे शिखर गाठले आहे..नाशिक जिल्हा तसेच दिंडोरी व निफाड परिसरात मानवी वस्त्यांमध्ये बिबट्यांचा वाढता वावर ही गंभीर समस्या ठरत आहे. शेतकरी व ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, जीवितहानीच्या घटना अधूनमधून घडत आहेत. या ज्वलंत प्रश्नावर शास्त्रीय आणि प्रभावी उपाय सुचविण्याच्या उद्देशाने संताजी विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी 'बिबट हल्ला रोखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुरक्षा प्रणाली' हे मॉडेल सादर केले..संताजी विद्यालयाचे अथर्व बुवा आणि विनिता मोदी या बाल वैज्ञानिकांनी हा प्रकल्प सादर केला. त्यांनी उत्कृष्ट मांडणी, तांत्रिक अचूकता आणि सामाजिक भान यांचा सुंदर संगम घडवून सर्वाधिक गुण मिळवले. परिणामी, त्यांच्या प्रकल्पाला नाशिक विभागीय प्रथम क्रमांकाचा मान मिळाला..प्रदर्शनाच्या सांगता समारंभात मुख्य वनसंरक्षक मुल्लिकार्जुन, विभागीय वन अधिकारी गणेश रणदिवे तसेच शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) प्रशांत दिग्रसकर यांच्या हस्ते विजेत्या विद्यार्थ्यांना सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. विद्यार्थ्यांना मुख्याध्यापिका अनुपल्लवी मोहना, शिक्षिका वैष्णवी शर्मा आणि योगेश मोर यांचे मार्गदर्शन लाभले..या नेत्रदीपक यशामुळे वणी परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या या कामगिरीबद्दल संस्थेचे अध्यक्ष महेंद्र पारख, सरचिटणीस अॅड. देविदास कोकाटे, पुष्पक पारख तसेच संचालक मंडळ आणि पालकवर्ग यांच्याकडून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..संस्थेचे अध्यक्ष महेंद्र पारख म्हणाले, 'स्थानिक समस्येवर वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून आमच्या विद्यार्थ्यांनी शोधलेले उत्तर अत्यंत कौतुकास्पद आहे. भविष्यात ही प्रणाली शेतकरी बांधवांसाठी सुरक्षा कवच ठरेल, याचा आम्हाला अभिमान आहे.'.Success Story: साक्षी ठाकरेला नेदरलँड्समध्ये ६१ लाखांच्या पॅकेजवर नोकरी; मेकॅनिकल विभागातून झालेली पहिली आंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट .परीक्षकांचे वेधले लक्षया प्रकल्पात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बिबट्यांच्या हालचालींचे निरीक्षण करणे, त्यांची उपस्थिती ओळखणे आणि संभाव्य हल्ल्यापूर्वीच नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देणे, अशी यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. यामुळे मानवी जीविताचे रक्षण होण्यास मोठी मदत होऊ शकते. स्थानिक परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून सादर करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाने परीक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले..बिबट्यांच्या हल्ल्यामुळे होणारी जीवितहानी टाळण्यासाठी आम्ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग केला. विभागात प्रथम क्रमांक मिळाल्यामुळे आमचा आत्मविश्वास वाढला असून, ही प्रणाली प्रत्यक्षात समाजासाठी उपयुक्त ठरावी, हीच आमची इच्छा आहे.- अथर्व बुवा आणि विनिता मोदी, विजेते विद्यार्थी.