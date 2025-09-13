Bala Nandgaonkar : "राज ठाकरेंनी केलेली कामे तरी टिकवा!" बाळा नांदगावकरांचा भाजपला टोला

नाशिक: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाशिकमध्ये गुंतवणूक आणल्याचे सांगत असले, तरी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या सुविधांचे काय, असा प्रश्न नाशिककर विचारत आहेत. ‘‘राज ठाकरे यांनी नाशिकमध्ये अनेक चांगली कामे केली; किमान ती टिकवली असती, तरी आभार मानले असते,’’ अशा शब्दांत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी भाजपच्या नाकर्तेपणावर सडकून टीका केली..मनसे व शिवसेना (उद्धव ठाकरे)पक्षातर्फे शुक्रवारी (ता. १२) नाशिकमध्ये संयुक्त जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात सहभागी झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना नांदगावकर म्हणाले, ‘‘नाशिकमधील जनता भ्रष्टाचार व इतर प्रश्नांनी त्रस्त झाली आहे. अमली पदार्थांच्या वाढत्या सापळ्यामुळे शहर उद्ध्वस्त होत आहे. मुख्यमंत्री नाशिक दत्तक घेतल्याचे सांगतात; पण मग शहरातील प्रश्न का सुटत नाहीत?’’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..त्यांनी पुढे सांगितले, ‘‘मंत्री गिरीश महाजन कर्तबगार मानले जातात. मंत्री छगन भुजबळ व दादा भुसेही नाशिकचे प्रतिनिधित्व करतात. तरीसुद्धा समस्या कायम आहेत. हे सरकार डोळे असून आंधळे, कान असून बहिरे असल्याप्रमाणे वागत आहे.’’.नांदगावकर यांनी आठवण करून दिली, की राज ठाकरे यांनी नाशिककडे कर्मभूमी म्हणून पाहिले. पन्नास वर्षांचा पाण्याचा प्रश्न सोडविला. अनेक प्रकल्प आणले. तरीदेखील, नाशिककरांचे राज ठाकरे यांच्यावरील प्रेम कमी झाले, ही खंत आहे. नाशिककरांनी भाजपला सत्ता दिली म्हणून आम्हाला नाकारले; पण आता नागरिकांनी केलेला निर्णय योग्य असल्याचे सिद्ध झाले आहे. ज्यांना सत्ता दिली त्यांनी काय केले हे उघडकीस आले आहे, असे ते म्हणाले..भाजपच्या प्रत्युत्तरावर टोमणा लगावत नांदगावकर म्हणाले, ‘‘तुम्ही काम नीट केले असते, तर मोर्चाची वेळच आली नसती. नाशिकला दत्तक घेतल्याचे सांगता; पण प्रत्यक्षात शहरवासीयांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. भाजपने विश्वासघात केला, ही भावना नाशिककरांमध्ये आहे.’’.Political Astrology : अजित पवारांच्या मागची साडेसाती कधी संपणार? या महिन्यात होणार मोठा राजकीय बदल, जाणून घ्या भविष्य.....दोन्ही बंधू बोलतीलनाशिकमधील प्रश्न मांडण्यासाठीच हा मोर्चा काढण्यात आल्याचे नांदगावकर यांनी स्पष्ट केले. ‘‘हा मोर्चा मनोमिलनाचा विषय नाही; त्या विषयावर दोन्ही ठाकरे बंधू स्वतः बोलतील,’’ असे ते म्हणाले. मनसे हा सर्वसामान्यांचा पक्ष असल्याचे सांगून त्यांनी भाजपतील नाराजांना मनसेत यावे, असे आवाहन केले. हनी ट्रॅप प्रकरण दाबण्यात आल्याचा आरोप करताना ते म्हणाले, ‘‘आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकारण मतांच्या लाचारीसाठी होत आहे. पण आरक्षणात कुठल्याही समाजावर अन्याय होऊ नये. ते आर्थिक निकषांवर आधारित असावे,’’ अशी मागणी त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.