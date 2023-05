Nashik News : पक्ष्यांची भूक भागविण्यासाठी ‘त्यांचा’ 4 वर्षापासून नित्यक्रम

By

Nashik News : तीनशे पेक्षाही अधिक पारवांना दाणे टाकून आत्मिक समाधान प्राप्त करणारे बाळा पाठक यांचे त्या पारवांशी अनोखे नाते निर्माण झाले आहे. कितीही महत्त्वाचे काम असले तरीदेखील वेळेत ते त्या ठिकाणी हजर होऊन पारवांच्या पोटाची भूक भागवत असतात. (Bala Pathak giving food to pigeons from last 4 years nashik news)

गेल्या चार वर्षापासून त्यांचा हा नित्यक्रम सुरू आहे. दैनंदिन दुपारी चारच्या सुमारास त्यांच्या कार्यालय आवारात येणाऱ्या पारवांना धान्याचे दाणे टाकणे, त्यांची पाण्याची तृष्णा भागविण्याचा उपक्रम सुरू केला. दोन ते चार, चार चे आठ अशी पाखरांची दैनंदिन संख्या वाढत गेली.

सध्या तीनशे पेक्षाही अधिक पाखरे त्या ठिकाणी येऊन पोटाची भूक आणि पाण्याची तहान भागवत आहे. आवारातील इमारतीच्या छत, केबल वायर, तार अशा विविध ठिकाणी पारवा येऊन बाळा पाठक यांची येण्याची वाट पाहत असतात.

त्यांचे वाहन दिसताच सर्व पाखरे खाली जमिनीवर येऊन थांबतात. जणू त्याठिकाणी त्यांची शाळा भरली की काय असे वाटत असते. श्री.पाठकही कुठल्याही प्रकारचा वेळ न घालवता वाहनातून उतरून दाणे टाकत त्यांची भूक भागवत असतात.

गेल्या चार वर्षापासून त्यांचा तो नित्यक्रम झाल्याने त्यांनाही दैनंदिन दुपारी चार वाजले की त्या पारवांना भेटण्याची ओढ लागत असते. कितीही महत्त्वाचे काम राहिले, तरी ते वेळेत वेळ काढून पंधरा मिनिटे तरी ते येऊन दाने टाकत असतात.

परिसरातील नागरिक त्यांच्या या उपक्रमाचे कौतुक करत असतात. पारवेदेखील त्यांच्या पोटाची भूक आणि पाण्याची तहान भागली की पुन्हा आपल्या मूळ ठिकाणी परततात.