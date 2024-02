Goda Mahaarti : पुरोहित संघाच्या आधिपत्याखालीच व्हावी गोदा महाआरती : बाळासाहेब सानप

Goda Mahaarti : गंगा गोदावरी पुरोहित संघाच्या आधिपत्याखालीच आजवरचे कुंभमेळे व अन्य मोठे धार्मिक कार्यक्रम झाले. वर्षानुवर्षे गोदाघाटावरील रामतीर्थावर काम करणाऱ्या गंगा गोदावरी पुरोहित संघाच्या नेतृत्वातच गोदावरीची महाआरती व्हावी, अशी अपेक्षा नाशिक पूर्वचे माजी आमदार बाळासाहेब सानप यांनी व्यक्त केली.

याबाबत लवकरच पंचवटीकरांसोबत ग्रामसभेचे आयोजन करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (Balasaheb Sanap statement on God Maha Aarti should be done under leadership of Purohit Sangh nashik news)