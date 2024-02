Goda Mahotsav : जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा- उमेद, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत ५ ते ७ फेब्रुवारीदरम्यान विभागीय मिनी सरस व जिल्हास्तरीय स्वयंसहाय्यता समूहांची उत्पादने विक्री व प्रदर्शन २०२३-२४ गोदा महोत्सवाचे आयोजन गंगापूर रोडवरील डोंगरे वसतिगृह येथे करण्यात आले आहे.

महोत्सवाचे उद्‌घाटन मंगळवारी (ता. ६) सकाळी अकराला पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या हस्ते होणार आहे. (Inauguration of Goda Mahotsav on Tuesday by Guardian Minister dada bhuse nashik news)