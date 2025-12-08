Lasalgaon News : 'बांगलादेशचा निर्णय' कांदा उत्पादकांसाठी आशेचा किरण! लासलगावच्या बाजारपेठेत तेजीसाठी आता सरकारकडून जलद निर्यात धोरणाची मागणी

लासलगाव: बांगलादेश सरकारने देशांतर्गत कांद्याच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी ७ डिसेंबरपासून मर्यादित प्रमाणात कांद्याची आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे केवळ बांगलादेशातीलच नव्हे, तर भारतातील कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांच्या नजरा पुन्हा एकदा परकीय बाजारपेठेकडे वळल्या आहेत..बांगलादेश कृषी मंत्रालयाने देशांतर्गत बाजारातील अस्थिरता, वाढती महागाई व साठेबाजी यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. काही आठवड्यांपासून बांगलादेशात कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढले होते. याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम भारतातील विशेषतः लासलगाव, नाशिक, पुणे, धाराशिव, सोलापूर या कांदा उत्पादक पट्ट्यातील शेतकऱ्यांवरही होणार आहे. सध्या कांद्याचे दर कोसळल्यामुळे शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडलेले असताना बांगलादेशचा हा निर्णय निर्यातीसाठी आशेचा किरण मानला जात आहे..लासलगाव बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांच्या मते, भारत सरकारने निर्यातीत सवलत दिल्यास कांद्याचे दर काही प्रमाणात वाढू शकतात. शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. शेतकऱ्यांनीही सद्यःस्थितीत कांदा साठवणूक, दर्जा टिकवणे आणि विक्रीचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे कृषितज्ज्ञांनी सांगितले आहे..बांगलादेशचा हा निर्णय जर प्रत्यक्षात मोठ्या आयातीमध्ये रूपांतरित झाला, तर येत्या काही दिवसांत कांद्याच्या बाजारात हालचाली वाढू शकतात. मात्र, शेतकऱ्यांना खरा दिलासा मिळण्यासाठी भारत सरकारकडून जलद निर्यात धोरण जाहीर होणे गरजेचे आहे, अशी सर्वसाधारण कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची रास्त मागणी होत आहे..कांदा बाजार- सद्यःस्थितीसध्या दर : ५ ते १० प्रतिकिलोउत्पादन : यंदा उच्च प्रमाणातसाठवणुकीचा खर्च : वाढलेलाशेतकऱ्यांची मागणी : निर्यात तत्काळ सुरू कराफायदा होणार : नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, धाराशिव, सोलापूर पट्टा.PM Modi: "तर ४० लाख झाडे लावावी लागली असती!" पीएम मोदींनी सांगितले, कशी काशी देशासाठी 'मॉडेल' बनली.या वर्षी उत्पादन मोठे असून, बाजार नाही. किमान १५ ते २० रुपये दर मिळाला, तरी शेतकरी जगू शकतो. बांगलादेशचा निर्णय दिलासा देणारा आहे.- भाऊसाहेब गायकवाड, शेतकरी, ब्राह्मणगाव (विंचूर)आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उघड झाल्यास लासलगावचा कांदा पुन्हा तेजीत येऊ शकतो. मात्र, सरकारचे स्पष्ट धोरण लवकर जाहीर होणे गरजेचे आहे.- मनोज जैन, कांदा निर्यातदार, लासलगावसध्या आठ ते दहा रुपये दरात कांदा विकावा लागत आहे. तोडणी, वाहतूक, खते आणि मजुरीचा खर्चही निघत नाही. खरंच बांगलादेशात निर्यात सुरू झाली, तर भावात सुधारणा होईल, अशी आशा आहे. सरकारनेही निर्यात सुलभ केली पाहिजे.- चांगदेव गायकवाड, आंबेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.