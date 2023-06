Vatpornima News : झाडे लावा झाडे जगवा हा संदेश देत महिलांकडून वटपौर्णिमा उत्साहात साजरी

By

Nashik News : वटसावित्री हा सण महिलांचा असल्याने सर्वीकडे वडाची पूजा वटपौर्णिमेच्या दिवशी करण्यात येते. अनेक महिला नऊवारी साडी नेसून तसेच पूजाचे साहित्य घेऊन वडाची पूजा करतात.

या दिवशी पत्नी आपल्या पतीसाठी आयुष्यभराची साथ वडाच्या झाडाला फेऱ्या मारून तसेच दिवसभर उपवास धरून करतात. (banyan tree planted 1 year ago Today after 1 year same worshipped with devotion Nashik News)

वडाचे झाड हे अनेक औषधी उपयोगी असून या झाडाचे संगोपन झाले पाहिजे. या हेतूने सिन्नर शहरातील संजीवनी नगर येथील वृक्षमित्र फाउंडेशनने व वृक्षमित्र देवराई येथे एक वर्षांपूर्वी वड वृक्ष लावलेला होता.

सुमारे वर्षभर या झाडाची संपूर्ण देखभाल करण्यात आल्यानंतर या छोट्याशा रोपट्याचे रूपांतर आज मोठ्या रोपट्यात होताना अतिशय आनंद महिला वर्गाला झाला. याच वटवृक्षाची पूजा संजीवनी नगर येथील महिलांनी केली.

यावेळी वृक्ष लागवडीचे महत्त्व महिलांनी वृक्षरोपणाद्वारे पटवून दिले झाडे लावा झाडे जगवा हा संदेश सर्व वृक्षमित्र फाउंडेशनच्या महिलांनी दिला. यावेळी वृक्षमित्र फाउंडेशनचे सर्व महिला सदस्य उपस्थित होते.

