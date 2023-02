Nashik Crime News : बिअर दिली नाही म्हणून बारमालकास मारहाण

By

सिडको (जि. नाशिक) : रात्रीच्या वेळी हॉटेल बंद होत असताना मालकाने बिअर न दिल्याने बार मालकास मारहाण करीत दगड व बिअरच्या बाटलीने गंभीर दुखापत करून बार मालकास जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना सिडकोतील मैफील बार रेस्टॉरंट या ठिकाणी घडली आहे. याप्रकरणी अंबड पोलिस ठाण्यात संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Bar owner beaten up for not serving beer Nashik Crime News)

जखमी बार मालक अशोक गोविंदराव कांचेला (५५, रा. हॉलाराम कॉलनी, गंगापूर रोड) यांनी तक्रार दाखल केली आहे. रविवारी (ता. 29) रात्री मैफील बार ॲन्ड रेस्टॉरंट बंद करण्याच्या तयारीत असताना प्रशिक अडांगळे व गणेश खांदवे हे बारच्या बाहेर आले. अडांगळे याने बारमालक अशोक कांच्छेला यांच्याजवळ बिअरची मागणी केली.

परंतु, हॉटेल बंद करण्याची वेळ असल्याने त्यांना बिअर न दिल्याने त्याचा राग आला. धमकी देत बार मालकास मारहाण केले. याच वेळी संशयितांनी फोन करून सात ते आठ साथीदारांना बोलावले. साथीदारांनी बार मालकास शिवीगाळ करीत दगडाने व बिअरच्या बाटलीने जबर मारहाण केली.

या वेळी बार मालकाचा मुलगा निखिल यास उजव्या कानावर मारहाण केली. या वेळी अंबड पोलिस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी येताच संशयित फरार झाले. संशयित प्रशिक अडांगळे यास पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, अन्य संशयित फरार आहे. घटनेचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नंदन बगाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंबड पोलिस करीत आहे.

