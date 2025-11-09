Nashik BD Bhalekar School : बी.डी. भालेकर शाळेच्या जागेवर शाळाच!विश्रामगृह उभारणीला शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचा विरोध; आयुक्तांशी चर्चा करणार

नाशिक: बी. डी. भालेकर शाळेची इमारत जीर्ण झाल्याने पाडावीच लागणार आहे; परंतु शाळेच्या जागेवर शाळाच उभी राहिली पाहिजे, या नाशिककरांच्या भावनेशी मी सहमत आहे. त्यामुळे आयुक्तांशी त्या अनुषंगाने चर्चा करेन. तसेच, नाशिककरांच्या भावना मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचविणार असल्याचे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिले..जुने नाशिक, गंजमाळ, भद्रकाली परिसरातील गोरगरिबांच्या मुलांसाठी उभारण्यात आलेली बी. डी. भालेकर शाळेची इमारत जीर्ण झाली आहे. त्यामुळे शाळेची इमारत पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु शाळेची इमारत पाडताना, त्या जागेवर शाळाच उभारणे अपेक्षित असताना महापालिका प्रशासनाने विश्रामगृह उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. विश्रामगृह असे नाव असले तरी प्रत्यक्षात आयुक्तांसाठी नवीन निवासस्थान उभारले जाणार असल्याचीदेखील चर्चा आहे. .शाळा इमारत पाडण्यावर प्रशासन ठाम आहे. तसा ठरावदेखील केला. त्या पार्श्वभूमीवर शाळा वाचविण्यासाठी शाळेत शिकलेले विद्यार्थी तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शाळा बचाव समिती गठित केली. समितीने आयुक्तांना निवेदनदेखील दिले मात्र प्रशासन शाळा पाडून त्यावर विश्रामगृह उभारण्यावर ठाम राहिल्याने आठ दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरु करण्यात आले. .आंदोलनाला भाजप वगळता सर्व स्तरातून पाठिंबा मिळतं असल्याने एकमत झुकतं आहे. याच दरम्यान शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांची शाळा बचाव समितीने भेट घेत शाळा वाचविण्याचे आवाहन केले. त्यानुसार आश्वासन दिले. भालेकर शाळे संदर्भात श्री. भुसे यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. शाळा पाडून त्याजागेवर विश्रामगृह उभारण्या संदर्भात नाशिकमधून मला अनेक फोन आले. .या ठिकाणी शाळाच उभारावी, अशा सूचना केल्या. यासंदर्भात आयुक्त खत्री यांच्याशी मी बोललो. चार वर्षापासून शाळा बंद असल्याचे सांगितले तसेच शाळा इमारत जीर्ण झाल्याने पाडली जात आहे. इमारत जुनी असेल तर पाडून पुन्हा शाळा उभी करावी, अशी नाशिककरांची भावना आहे. त्यामुळे नाशिककरांच्या भावनेशी मी सहमत असून येथे पुन्हा शाळा उभी करावी, अशा सूचना मी आयुक्त खत्री यांना करणार असल्याचे श्री. भुसे यांनी सांगितले..Sanjay Kaka Patil : संजय काका पाटलांनी थेट रोहित पाटलांना एकत्र लढण्याचं दिल आवाहन, तासगावमध्ये नेमकं काय घडतयं.मुख्यमंत्र्यांपर्यंत भावना पोहोचविणारनाशिककरांच्या भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंत पोहोचविणार आहे. पाडल्या जाणाऱ्या इमारतीच्या जागेवर त्याच नावे शाळा उभारली जावी, ही लोकांची भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवेन, असेही भुसे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.