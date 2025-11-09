नाशिक

Nashik BD Bhalekar School : बी.डी. भालेकर शाळेच्या जागेवर शाळाच!विश्रामगृह उभारणीला शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांचा विरोध; आयुक्तांशी चर्चा करणार

BD Bhalekar School Building Declared Unsafe in Nashik : बी. डी. भालेकर शाळेच्या जागेवर विश्रामगृह उभारण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या 'शाळा बचाव समिती'च्या शिष्टमंडळाला शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी भेटून जागेवर पुन्हा शाळाच उभारण्याचे आश्वासन दिले.
नाशिक: बी. डी. भालेकर शाळेची इमारत जीर्ण झाल्याने पाडावीच लागणार आहे; परंतु शाळेच्या जागेवर शाळाच उभी राहिली पाहिजे, या नाशिककरांच्या भावनेशी मी सहमत आहे. त्यामुळे आयुक्तांशी त्या अनुषंगाने चर्चा करेन. तसेच, नाशिककरांच्या भावना मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचविणार असल्याचे आश्‍वासन शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिले.

