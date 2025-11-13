Nashik BD Bhalekar School : भालेकर शाळा वाचवण्यासाठी स्वाक्षरी मोहीम! 'विश्रामगृह नाही, शैक्षणिक कामच होईल' आमदार फरांदेंचे आश्वासन

जुने नाशिक: बी. डी. भालेकर शाळा पाडण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाविरुद्ध शाळा बचाव समितीतर्फे बुधवारी (ता.१२) परिसरात स्वाक्षरी मोहीम घेत नवव्या दिवशीही धरणे आंदोलन सुरू ठेवण्यात आले. दरम्यान आमदार देवयानी फरांदे यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट देत आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. तसेच याठिकाणी विश्रामगृह होणार नाही. शैक्षणिक कामासाठीच जागेचा वापर केला जाईल. असे आश्वासन दिले..गोरगरीब विद्यार्थ्यांची हक्काची महापालिकेची शाळा असलेली भालेकर शाळा तोडून विश्रामगृह बांधण्याचा निर्णय महापालिकेतर्फे घेण्यात आला होता. त्याचा विरोध करत बी.डी. भालेकर शाळा बचाव समितीतर्फे महापालिका आयुक्तांची भेट घेत निवेदन देण्यात आले. तसेच महापालिका आयुक्त यांच्याकडून शाळा पाडणार नाही असे लेखी पत्र मिळत नाही तोपर्यंत धरणे आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्यात आला आहे..बुधवारी (ता.१२) रोजी आंदोलनाचा नववा दिवस होता. याचबरोबर आंदोलनाच्या ठिकाणी स्वाक्षरी मोहीम घेण्यात आली. आंदोलकांसह परिसरातील नागरिक असे सुमारे २०० जणांनी शाळा वाचविण्यासाठी स्वाक्षरी करत महापालिकेच्या निर्णयाला विरोध केला. गुरुवार (ता.१३) शहरातील विविध ठिकाणी जाऊन स्वाक्षरी मोहीम राबवणार असल्याचे आंदोलकांकडून सांगण्यात आले. यावेळी राजू देसले, राजेंद्र बागूल, दीपक डोके, संजय साबळे, तल्हा शेख, ॲड. प्रभाकर वायचळे, अमोल लांडगे, आदी उपस्थित होते..आंदोलन मागे घेण्याची विनंतीआमदार देवयानी फरांदे यांनी देखील आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट देत आंदोलकांशी चर्चा केली. महापालिका आयुक्तांशी बोलणे झाले आहे. शाळा पाडण्याच्या निर्णयास स्थगिती देण्यात आली आहे. शाळेच्या जागेचा वापर शैक्षणिक कामासाठीच केला जाईल. यामुळे आंदोलकांनी आंदोलन मागे घ्यावे. .Agricultural News : दिवाळीनंतरही प्रतीक्षा कायम! नाशिकमधील ३६ टक्के अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी अनुदानापासून वंचित.अशी विनंती केली. तसेच इतरही जागा बीओटी तत्त्वावर देण्याच्या निर्णयासही स्थगिती दिली आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली असल्याचेही फरांदे यांच्याकडून सांगण्यात आले. आंदोलकांनी लेखी पत्र येत नाही. तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.