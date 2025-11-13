नाशिक

Nashik BD Bhalekar School : भालेकर शाळा वाचवण्यासाठी स्वाक्षरी मोहीम! 'विश्रामगृह नाही, शैक्षणिक कामच होईल' आमदार फरांदेंचे आश्वासन

Citizens and Committee Stage Protest Against School Demolition : नाशिकमध्ये बी. डी. भालेकर शाळा पाडण्याच्या निर्णयाविरोधात नागरिक व शाळा बचाव समितीने स्वाक्षरी मोहीम व धरणे आंदोलन सुरु केले. दरम्यान आमदार देवयानी फरांदे यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट देत आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली.
जुने नाशिक: बी. डी. भालेकर शाळा पाडण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाविरुद्ध शाळा बचाव समितीतर्फे बुधवारी (ता.१२) परिसरात स्वाक्षरी मोहीम घेत नवव्या दिवशीही धरणे आंदोलन सुरू ठेवण्यात आले. दरम्यान आमदार देवयानी फरांदे यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट देत आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. तसेच याठिकाणी विश्रामगृह होणार नाही. शैक्षणिक कामासाठीच जागेचा वापर केला जाईल. असे आश्वासन दिले.

