BD Bhalekar School : शाळा पाडण्याचा निर्णय तोंडी नको, लेखी द्या! जोपर्यंत पत्र नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार

जुने नाशिक: शाळेचा भूखंड लाटण्यासाठी बी. डी. भालेकर शाळा बंद पाडण्यात आली असल्याचा आरोप बी. डी. भालेकर शाळा बचाव समिती पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (ता. ११) पत्रकार परिषदेत केला. गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी आणि मराठी शाळा आहे, येथे शाळाच असली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. तसेच, शाळा पाडण्याचा निर्णय रद्द केला असल्याचे तोंडी बोलले जात आहे. .महापालिका आयुक्तांकडून लेखी स्वरूपात ते देण्यात यावे. असे होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे सांगत बुधवार (ता.१२) स्वाक्षरी मोहीम सुरु होणार असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले..कुठलाही राजकीय हेतू मनात ठेवून आंदोलन केले जात नसून गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या आणि मराठी शाळा वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र येत आंदोलन करत आहोत. जमिनीसाठी हुंडेवाला लेन येथील शाळा देखील बंद करण्यात आली आहे. अशा विविध शाळा बंद पाडल्या जात आहे. असे होऊ नये शाळेचे आरक्षण असल्याने शाळेच्या ठिकाणी शाळाच हवी. अशी मागणी करण्यात आली. .महापालिकेकडून शाळा पाडण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. असे तोंडी सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात समितीला कुठल्याही प्रकारचे लेखी पत्र प्राप्त झालेले नाही. महापालिका आयुक्तांनी तसे आशयाचे लेखी पत्र द्यावे. जोपर्यंत पत्र दिले जात नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असे सांगत बुधवारी (ता.१२) पासून परिसरात सह्यांची मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. त्यानंतर बुधवार (ता.१९) रोजी शाळेपासून ते महापालिका मुख्यालय राजीव गांधी भवनपर्यंत मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले..यावेळी माजी नगरसेवक शाहू खैरे, राजेंद्र बागूल, गुलाम शेख यांच्यासह राजू देसले, दीपक डोके, तल्हा शेख, प्राजक्ता कापडणे, एड. प्रभाकर वायचाळे, गिरीश मोहिते, वसंत एकबोटे, कैवल्य चंद्रात्रे आदी उपस्थित होते.