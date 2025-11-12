नाशिक

BD Bhalekar School : शाळा पाडण्याचा निर्णय तोंडी नको, लेखी द्या! जोपर्यंत पत्र नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार

Public outrage over BD Bhalekar School demolition in Nashik : जुने नाशिक येथील बी. डी. भालेकर शाळा बंद पाडण्याच्या निर्णयाविरोधात 'बी. डी. भालेकर शाळा बचाव समिती'च्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी शाळेचा भूखंड लाटण्यासाठी शाळा बंद पाडल्याचा आरोप करण्यात आला आणि महापालिका आयुक्तांकडून निर्णय रद्द केल्याचे लेखी पत्र मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका मांडण्यात आली.
BD Bhalekar School

BD Bhalekar School

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जुने नाशिक: शाळेचा भूखंड लाटण्यासाठी बी. डी. भालेकर शाळा बंद पाडण्यात आली असल्याचा आरोप बी. डी. भालेकर शाळा बचाव समिती पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (ता. ११) पत्रकार परिषदेत केला. गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी आणि मराठी शाळा आहे, येथे शाळाच असली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. तसेच, शाळा पाडण्याचा निर्णय रद्द केला असल्याचे तोंडी बोलले जात आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Nashik municipal corporation
education
school
student
Muncipal corporation
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com