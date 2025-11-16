नाशिक

Nashik BD Bhalekar School : बी. डी. भालेकर शाळेसाठी निधी मिळणार! शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या आश्वासनानंतर १६ दिवसांचे आंदोलन स्थगित

Assurance from Education Minister Ends 16-Day Protest : शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या आश्वासनानंतर नाशिक येथील बी. डी. भालेकर शाळा बचाव समितीच्या आंदोलनकर्त्यांनी १६ दिवस सुरू असलेले धरणे आंदोलन स्थगित केले. यावेळी समितीचे सदस्य आणि शिवसेना जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते उपस्थित होते.
सकाळ वृत्तसेवा
जुने नाशिक: बी. डी. भालेकर शाळेसाठी निधी उपलब्ध करून घेऊन प्राथमिक ते माध्यमिक अशी अद्ययावत शाळा सुरू करण्याचे आश्‍वासन उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीनंतर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिले. त्यांच्या आश्‍वासनानंतर बी. डी. भालेकर शाळा बचाव समितीच्या आंदोलनकर्त्यांनी सलग १६ दिवस सुरू असलेले धरणे आंदोलन स्थगित केले.

