Nashik Crime: कोयत्याने मारून एकाची जबरी लुट; विहितगाव रस्त्यावरील घटना, संशयित कारमधून पसार

नाशिक : व्यवसायाची उधारीची रक्कम वसुल करून मोपेडवरून विहितगाव रस्त्याने परतत असताना पाठीमागून कारमधून आलेल्या संशयितांनी कट मारला. त्यानंतर कारमधील एकाने मोपेडस्वाराच्या डोक्यावर कोयत्याने वार केला.

सुदैवाने हेल्मेट असल्याने बचावले मात्र त्यांच्याकडील दीड लाखांची रोकड व ३ लाखांचे धनादेश बळजबरीने संशयितांनी हिसकावून नेले. सदरील घटना गेल्या सोमवारी (ता.१८) रात्री घडली असून, याप्रकरणी उपनगर पोलिसात गुन्हा दाखल करीत संशयितांचा पोलीस कसून शोध घेत आहेत. (beat and robbed one by ax Incident Vihitgaon Road Suspect escapes from car Nashik Crime)