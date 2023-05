Nashik Crime: ऑडिटर बनून आला; सव्वा लाख केले लंपास; मॅकडॉनल्डस्‌ रेस्टॉरंटला घातला गंडा

By

Nashik Crime : नाशिक-पुणे रोडवरील मॅकडॉनल्ड रेस्टॉरंट येथे ऑडिटर असल्याची बतावणी करून भामट्याने सव्वा लाखांची रोकड घेऊन पसार झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. (Becomes an Auditor quarter of million banana lumpas McDonalds restaurant vandalized Nashik Crime)

याप्रकरणी रेस्टॉरंटचा व्यवस्थापक सौरभ संतोष शेट्टी (रा. लक्ष्मीनारायण हिल्स, पाथर्डी फाटा) यांच्या फिर्यादीनुसार उपनगर पोलिसात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शेट्टी यांच्या फिर्यादीनुसार, पुणा रोडवरील विजय ममता थिएटरशेजारी मॅकडॉनल्डस्‌ रेस्टॉरंट आहे.

गेल्या सोमवारी (ता. २९) सायंकाळी साडेसहा वाजेच्या सुमारास एक अनोळखी संशयित रेस्टॉरंटच्या काऊंटरवर आला आणि आपण ऑडिटर असल्याचे सांगितले. तसेच, दिवसभरातील आर्थिक व्यवहाराची माहिती विचारू लागला.

त्यावेळी काऊंटरवर व्यवस्थापक नसल्याने संशयिताने काऊंटरवरील व्यक्तीस गल्ल्यातील रक्कम वर काढण्यास सांगून व्यवस्थापकाला बोलाविण्यास पाठविले. ती संधी साधून संशयित भामट्याने काऊंटरवरील १ लाख २६ हजार २९३ रुपयांची रक्कम मोजण्याचा बहाणा करीत पोबारा केला.

व्यवस्थापक काऊंटरवर आला असता संशयित भामटा पैसे घेऊन पसार झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी तत्काळ उपनगर पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. पोलिसांनी धाव घेत रेस्टॉरंटमधील सीसीटीव्ही फुटेज तपासासाठी ताब्यात घेतले आहेत.

याप्रकरणी उपनगर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, उपनिरीक्षक प्रविण चौधरी हे गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत.