Nashik Crime : दोन टोळ्यांतील वाद विकोपाला! बेथेलनगर गोळीबार प्रकरणी आणखी एका आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या

नाशिक: शरणपूर येथील बेथेलनगरमध्ये हवेत गोळीबार करून दहशत माजविल्याप्रकरणी एका संशयिताला धोंडेगावच्या जंगलातून जेरबंद करण्यात आले आहे. शहर गुन्हे शाखेच्या अंबड गुन्हे शोध पथकाने शिताफीने सापळा रचून शनिवारी (ता. ८) दुपारी अटक केली आहे. सोमवारी (ता. ३) रात्री सराईत गुन्हेगार राहुल पवारच्या टोळीने गोळीबार केला होता. .लंबोदर विष्णू फसाळे (१८, रा. राजीव गांधीनगर, गोवर्धन गाव, गंगापूर) असे मुसक्या आवळण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. सरकारवाडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील शरणपूर येथील बेथेलनगर येथे सराईत गुन्हेगार राहुल पवार याचे साथीदार सराईत गुन्हेगार हर्षद पाटणकर याच्यावर हल्ला करण्यासाठी गेले असता,त्यावेळी एकाने हवेत गोळीबार करीत परिसरात दहशत माजविली होती. .गुन्ह्याचा समांतर तपास शहर गुन्हे शाखेचे अंबड गुन्हे पथक करीत होते. पथकाचे प्रभारी उपनिरीक्षक मोतीलाल पाटील यांना गोळीबार करणाऱ्या पवार टोळीतील एक संशयित धोंडेगावच्या जंगलात दडून असल्याची खबर मिळाली होती. त्यानुसार, शनिवारी (ता. ८) दुपारी पथकाने धोंडेगावच्या जंगलात नदीकाठी लपून बसलेल्या संशयित फसाळे यास हुडकून काढत सापळा रचून शिताफीने अटक केली. त्यास सरकारवाडा पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले..सदर कामगिरी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, गुन्हे शाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, सहायक आयुक्त संदीप मिटके, अंबड गुन्हे शोध पथकाचे वरिष्ठ निरीक्षक जग्वेंद्रसिंग राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक मोतीलाल पाटील, दिलीप सगळे, सुहास क्षीरसागर, प्रकाश बोडके, परमेश्वर दराडे, योगेश चव्हाण, भूषण सोनवणे, भगवान जाधव, चारुदत्त निकम, सविता कदम यांच्या पथकाने बजावली..पवार, पाटणकर फरारीदरम्यान, राहुल पवार-हर्षद पाटणकर या दोन टोळ्यांमध्ये वाद आहे. सराईत गुन्हेगार पाटणकर याच्यावर डझनभर गुन्हे दाखल असून, तो गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून पसार आहे. बेथेलनगरमधील गोळीबार प्रकरणी पवार टोळीचे अजय मोहन देवरे (वय २१), भारत अंबादास कुऱ्हाडे (१९), विकी अनिल गुंजाळ (१८), प्रेम सुनील जगताप (१९), मोहित संतोष जगताप ऊर्फ ओम (२०) या संशयितांना आतापर्यंत अटक करण्यात आलेली असून, एका विधिसंघर्षितासही ताब्यात घेण्यात आले.