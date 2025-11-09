नाशिक

Nashik Crime : दोन टोळ्यांतील वाद विकोपाला! बेथेलनगर गोळीबार प्रकरणी आणखी एका आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या

Nashik Bethelnagar Shootout Sparks Police Action : नाशिक शहर गुन्हे शाखेच्या अंबड पथकाने शरणपूर येथील बेथेलनगर गोळीबार प्रकरणातील संशयित विष्णू फसाळेला धोंडेगाव जंगलातून जेरबंद केले.
नाशिक: शरणपूर येथील बेथेलनगरमध्ये हवेत गोळीबार करून दहशत माजविल्याप्रकरणी एका संशयिताला धोंडेगावच्या जंगलातून जेरबंद करण्यात आले आहे. शहर गुन्हे शाखेच्या अंबड गुन्हे शोध पथकाने शिताफीने सापळा रचून शनिवारी (ता. ८) दुपारी अटक केली आहे. सोमवारी (ता. ३) रात्री सराईत गुन्हेगार राहुल पवारच्या टोळीने गोळीबार केला होता.

