नाशिक

Nashik Crime : अधिकाऱ्यांचे मौन कशासाठी? गोळीबार होऊनही सरकारवाडा पोलिसांकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ

Six Arrested, Main Accused Still Absconding : नाशिक शहरात शरणपूर परिसरातील बेथेलवाडी येथे गुन्हेगारी टोळ्यांमध्ये झालेल्या वादातून रिक्षांची तोडफोड आणि हवेत गोळीबार
firing

firing

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: पोलिसांना आव्हान देणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांना दिवाळीपूर्वीच ‘फराळपाणी’ दिल्यानंतरही सोमवारी (ता. ३) रात्री शरणपूर परिसरातील बेथेलवाडी येथे गुन्हेगारांची राडा घालत रिक्षांची तोडफोड करीत हवेत गोळीबार केल्याची घटना घडली.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com