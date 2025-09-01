नाशिक

Nashik News : नाशिकमध्ये नंदिनीच्या काठी आढळला जिलेटिन नळ्यांचा साठा, परिसरात खळबळ

Discovery of Gelatin Sticks in Nashik : नाशिकच्या भाभानगर भागातील नंदिनी नदीकाठावर पोलिसांना आढळून आलेला मुदतबाह्य जिलेटिन नळ्यांचा साठा तपासणीदरम्यान जप्त करण्यात आला.
जुने नाशिक: भाभानगर भागाला लागून असलेल्या दादासाहेब गायकवाड सभागृहाच्या मागील बाजूस नंदिनीच्या काठावर जिलेटिन नळ्यांचा साठा मोठ्या प्रमाणावर मिळून आला. ऐन सणासुदीत सापडलेल्या या साठ्यामुळे खळबळ उडाली होती. मात्र तपासणीअंती या मुदतबाह्य नळ्या असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. संभाव्य शक्यता लक्षात घेता श्‍वान पथक आणि बॉम्बशोधक पथकाकडून नळ्यांची तपासणी करण्यात येऊन साठा जप्त करण्यात आला.

