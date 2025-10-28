नाशिक

Nashik EV Charging Station : इलेक्ट्रिक व्हेईकलसाठी मोठी सुविधा! महावितरण-मनपाच्या संयुक्त प्रयत्नातून भद्रकालीत चार्जिंग स्टेशन उभारणी

EV Charging Station to Come Up at Bhadrakali Before Kumbh Mela : नाशिक येथे आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भद्रकालीत पार्किंगसाठी आरक्षित असलेल्या सिटी सर्वे क्रमांक १७७९ मधील ६०० चौरस मीटर जागेवर महावितरण कंपनीकडून इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर भद्रकालीत पार्किंगसाठी आरक्षित असलेल्या जागेत महावितरण कंपनीकडून इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे. महासभेत महापालिकेच्या मालकीची जागा देण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. जागेच्या मोबदल्यासंदर्भात महापालिकेने शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले आहे.

