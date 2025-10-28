Nashik EV Charging Station : इलेक्ट्रिक व्हेईकलसाठी मोठी सुविधा! महावितरण-मनपाच्या संयुक्त प्रयत्नातून भद्रकालीत चार्जिंग स्टेशन उभारणी

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भद्रकालीत पार्किंगसाठी आरक्षित असलेल्या जागेत महावितरण कंपनीकडून इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे. महासभेत महापालिकेच्या मालकीची जागा देण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. जागेच्या मोबदल्यासंदर्भात महापालिकेने शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. .महावितरण कंपनीने इव्ही स्टेशन उभारण्यासाठी भद्रकालीतील जागेची मागणी महापालिकेकडे नोंदविली होती. सिटी सर्वे क्रमांक १७७९ मधील ६०० चौरस मीटर जागेचे क्षेत्र आहे. नगर नियोजन विभागाच्या अभिप्रायानुसार इव्ही चार्जिंग स्टेशनसाठी जागा दिली जाणार आहे. मिळकत विभागाने महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर केला होता. .सदर जागेचा मोबदला घेऊन ती महावितरणाच्या ताब्यात देता येणे शक्य आहे. यासंदर्भात आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. भूसंपादन कायद्यानुसार रेडीरेकनरच्या २.२५ पट मोबदला निश्चित करून खरेदीने सदर जागा महावितरणला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. .Pune Ahilyanagar Traffic: पुणे अहिल्यानगर रस्ता पुन्हा कोंडीत; कासारी फाटा येथे वाहनांच्या रांगा, पोलिस कर्मचारी नेमण्याची मागणी.महावितरण कंपनीने रेडीरेकनर दराने जागा खरेदीस महावितरणने तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे महासभेने शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर इव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारणीसाठी शासन मंजुरीच्या अधीन राहून सदर जागेचा महावितरणला आगाऊ ताबा दिला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.