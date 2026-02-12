नाशिक

Bhagat Singh Koshyari : "राज ठाकरे मोदींना जास्तच घाबरलेत"; भगतसिंह कोश्यारींचा राज ठाकरेंना खोचक टोला

Koshyari Hits Back at Raj Thackeray Over Bhagwat Remark : नाशिक येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि आमदार रोहित पवार यांच्या राजकीय विधानांवर सडेतोड भाष्य केले.
नाशिक: मनसेचे संस्थापक अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यावर केलेल्या टीकेला महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. ‘मी राज ठाकरे यांचा सन्मान करतो; मात्र ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जास्तच घाबरले आहेत.

