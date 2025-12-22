Prerna Balkawade : भगूरमध्ये सत्तांतर! राष्ट्रवादीच्या प्रेरणा बलकवडे नगराध्यक्षपदी; शिवसेनेच्या २० वर्षांच्या सत्तेला सुरुंग

देवळाली कॅम्प: भगूर पालिकेच्या चुरशीत व प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रेरणा बलकवडे यांनी प्रतिस्पर्धी शिवसेनेच्या अनिता विजय करंजकर यांचा १९१३ च्या फरकाने दणदणीत पराभव करून थेट नगराध्यक्षपदाचा मान पटकावला. या निवडणुकीतील विजयामुळे शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात सत्ता परिवर्तन घडले असून राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप तसेच शिवसेनेचा (उबाठा) पालिकेवर ध्वज फडकला आहे. या निवडणुकीत शिवसेनेचे सर्वाधिक ९ नगरसेवक विजयी झाले असले तरीही शिवसेनेला सत्ता शाबूत ठेवण्यात अपयश आले आहे. .मतमोजणीला विहितगाव येथील शाळा मैदानात निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार पंकज पवार व सहायक निवडणूक अधिकारी डॉ. सचिनकुमार पटेल व निवडणूक निरीक्षक अशोक भवारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सकाळी दहा वाजता सुरवात झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रेरणा बलकवडे यांचा विजय जाहीर झाल्यावर समर्थकांनी गुलालाची उधळण व फटाक्यांची आतषबाजी केली..नगराध्यक्षा प्रेरणा बलकवडे व त्यांचे पती विशाल बलकवडे, भाजपचे दीपक बलकवडे व त्यांच्या पत्नी विद्या बलकवडे तसेच शिवसेना (उबाठा) काकासाहेब देशमुख व त्यांच्या पत्नी माजी उपनगराध्यक्षा जयश्री देशमुख विजयी झाले आहेत..महत्त्वाच्या घडामोडीभाजपकडून सुजाता विशाल शिरसाट या शिक्षिका नगरसेविकामोलमजुरी करणारे बबलू जाधव निवडून आलेशिवसेनेच्या कापसाबाई साळवे झाल्या नगरसेविकाशिवसेनेचे शहरप्रमुख विक्रम सोनवणे यांच्या पत्नी सोनाली सोनवणे विजयीअपक्ष अजय वहाने तिरंगी लढतीत विजयीकाँग्रेसचे एकमेव नगरसेवक मोहन करंजकर यांचे कोरोनाकाळात निधन झाल्यानंतर त्यांची बहिण लता थापेकर दिवंगत भावाच्या प्रभागातून विजयी. विजय जाहीर होताच त्यांना गहिवरून आलेआमदार सरोज अहिरे, भाजपचे नेते गिरीश पालवे, प्रेरणा बलकवडे व विजयी उमेदवारांची डीजेच्या निनादात मिरवणूकपोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्याकडून मतमोजणीच्या ठिकाणी बंदोबस्ताची पाहणी.Kolhpur Election : ‘वाटेल त्याला जवळ, नको त्याला दूर’ – मुश्रीफांच्या राजकारणावर संजय मंडलिकांचा थेट हल्लाबोल.भगूरच्या जनतेने माझ्यावर जो विश्वास ठेवून मताधिक्याने विजयी केले. त्याला सार्थ करून भगूरमध्ये आमदार सरोज अहिरेंच्या मार्गदर्शनाखाली विविध विकासाच्या दृष्टीने योजना प्रभावीपणे राबवून भगूरचा नावलौकीक वाढविणार.- प्रेरणा बलकवडे, नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा, भगूरहा भगूरच्या जनतेचा विजय आहे. शासनाच्या विविध योजना राबविण्यासाठी नगराध्यक्षा प्रेरणा बलकवडे यांना पूर्ण सहकार्य करणार.-सरोज अहिरे, आमदार, देवळाली विधानसभा.केंद्र, राज्य व आता भगूरमध्ये आमच्या आघाडीची सत्ता असल्याने निश्चितच भगूरचा सर्वांगीणविकास होणार.- गिरीश पालवे, भाजप ज्येष्ठ नेतेजनतेने दिलेला कौल मान्य करून आगामी काळात चुका सुधारून नवीन ताकदीने सुरवात करणार आहे. सर्वसामान्य माणसाच्या सेवा व अडचणी दूर करण्यासाठी तत्पर राहणार.- विजय करंजकर, संपर्कप्रमुख, शिवसेना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.