Prerna Balkawade : भगूरमध्ये सत्तांतर! राष्ट्रवादीच्या प्रेरणा बलकवडे नगराध्यक्षपदी; शिवसेनेच्या २० वर्षांच्या सत्तेला सुरुंग

Prerna Balkawade Wins Direct Mayor Election : नगराध्यक्षपदी विजयी झाल्यानंतर प्रेरणा बलकवडे आणि आमदार सरोज अहिरे यांनी कार्यकर्त्यांसोबत गुलालाची उधळण करून विजय साजरा केला. भगूरच्या इतिहासात अनेक वर्षांनंतर मोठे सत्ता परिवर्तन झाले आहे.
देवळाली कॅम्प: भगूर पालिकेच्या चुरशीत व प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रेरणा बलकवडे यांनी प्रतिस्पर्धी शिवसेनेच्या अनिता विजय करंजकर यांचा १९१३ च्या फरकाने दणदणीत पराभव करून थेट नगराध्यक्षपदाचा मान पटकावला. या निवडणुकीतील विजयामुळे शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात सत्ता परिवर्तन घडले असून राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप तसेच शिवसेनेचा (उबाठा) पालिकेवर ध्वज फडकला आहे. या निवडणुकीत शिवसेनेचे सर्वाधिक ९ नगरसेवक विजयी झाले असले तरीही शिवसेनेला सत्ता शाबूत ठेवण्यात अपयश आले आहे.

