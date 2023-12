Nashik: आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी भालेराव निलंबित! बॉश युनियनचे माजी अध्यक्ष, कामगार उपआयुक्त कार्यालयातून दुजोरा

सातपूर : बॉश एम्प्लॉईज युनियनचे माजी अध्यक्ष अरुण भालेराव यांच्यावर कामगारांकडून लाखो रुपयांची वसुली करत गैरव्यवहार प्रकरणी नुकतेच युनियनच्या जनरल मीटिंगमध्ये कायमचे सभासद रद्द करण्यात आले होते.

या प्रकरणाबाबत बॉश कंपनीचे वरिष्ठ व्यवस्थापनानेही स्वतंत्र चौकशी सुरू करून अंतिम अहवाल प्राप्त होताच भालेराव यांना कंपनीतूनच निलंबित केले आहे.

याबाबत व्यवस्थापनाबरोबर कामगार उपआयुक्त कार्यालयातून दुजोरा मिळाला आहे. (Bhalerao suspended in case of financial misappropriation Confirmation from office of Deputy Commissioner of Labour former President of Bosch Union Nashik)