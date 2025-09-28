Crime News : दारूच्या व्यसनाला कंटाळलेल्या पत्नीचा पतीने केला क्रूर खून!; ८ महिन्यांचा मुलगा पोरका

वणी: भनवड (ता. दिंडोरी) येथे पतीच्या दारूच्या व्यसनाला व चारित्र्यावरच्या संशयाला कंटाळलेल्या पत्नीने माहेरी आश्रय घेतला असता, तिला घेण्यासाठी आलेल्या पतीने लोखंडी कात्रीने अंगावर वार करून खून केल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता. २६) दुपारी घडली..रोहिणी सागर गांगोडे (वय २२) हिचा विवाह मे २०२३ मध्ये सागर शिवाजी गांगोडे (रा. लोनवाडी, ता. निफाड, जि. नाशिक) याच्यासोबत झाला होता. त्यांना ओम नावाचा आठ महिन्यांचा मुलगा आहे. सागर हा दारूच्या आहारी जाऊन पत्नीवर सतत संशय घेत असे, तसेच शिवीगाळ व मारहाणीने तिचे आयुष्य असह्य केले होते. या कारणाने रोहिणी माहेरी भनवड येथे राहत होती. शुक्रवारी दुपारी दोनच्या सुमारास सागर तिला घेण्यासाठी आला..दोघे पडवीत बोलत असताना सागरने अचानक शिवीगाळ सुरू केली. त्यानंतर लोखंडी कात्रीने रोहिणीवर छाती व पोटावर वार केले. कुटुंबीयांनी धाव घेऊन रोहिणीला वाचविण्याचा प्रयत्न केला असता, संशयिताने त्यांनाही धमकावत घटनास्थळावरून पलायन केले..Bhokardan Crime: तुळजापूरला जायला दुचाकी मिळाली नाही, घरच्यांनीही थांबवलं, पण..; १६ वर्षीय मुलानं घेतला धक्कादायक निर्णय!.परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत रोहिणी हीस खासगी वाहनाने ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. प्राथमिक उपचार करून जिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तिला मृत घोषित केले. रोहिणीचा भाऊ योगेश प्रकाश धुळे यांच्या फिर्यादीवरून सागरवर खुनाचा गुन्हा दाखल झाला. न्यायालयाने त्याला सोमवार (ता. २९)पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.