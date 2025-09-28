नाशिक

Crime News : दारूच्या व्यसनाला कंटाळलेल्या पत्नीचा पतीने केला क्रूर खून!; ८ महिन्यांचा मुलगा पोरका

Incident Overview: Bhanvad Wife Murder Case : दिंडोरी तालुक्यातील भनवड येथे पतीच्या दारूचे व्यसन व चारित्र्यावरच्या संशयाला कंटाळलेल्या रोहिणी सागर गांगोडे या पत्नीचा तिचा पती सागर शिवाजी गांगोडे याने लोखंडी कात्रीने वार करून खून केला.
Rohini Sagare Gangode

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
वणी: भनवड (ता. दिंडोरी) येथे पतीच्या दारूच्या व्यसनाला व चारित्र्यावरच्या संशयाला कंटाळलेल्या पत्नीने माहेरी आश्रय घेतला असता, तिला घेण्यासाठी आलेल्या पतीने लोखंडी कात्रीने अंगावर वार करून खून केल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता. २६) दुपारी घडली.

