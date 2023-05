Nashik Crime News : भरारी पथकाकडून 3 दिवसात साडेतीन कोटींची वीजचोरी उघड

By

Nashik Crime News : महावितरणच्या सुरक्षा व अंमलबजावणी विभागाने राबविलेल्या तीन दिवसीय विशेष तपासणी मोहिमेत राज्यात अंदाजे साडेतीन कोटींची तब्बल ३८३ वीजचोरीची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत.

विभागाअंतर्गत असलेल्या कोकण, पुणे, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर या चारही परिक्षेत्रांमध्ये २४ ते २६ एप्रिल दरम्यान विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. (Bharari team revealed electricity theft of three half crores in 3 days Nashik Crime News)

या मोहिमेदरम्यान एकूण ३८३ वीजचोरीची प्रकरणे उघडकीस आणण्यात आलेली आहेत. या तीन दिवसांमध्ये नागपूर परिक्षेत्रांतर्गत सर्वाधिक १२१, कोकण परिक्षेत्रात ११७, औरंगाबाद परिक्षेत्रात ९२ तसेच पुणे परिक्षेत्रांतर्गत ५३ वीजचोरीची प्रकरणे उघडकीस आलेली आहेत.

या वीजचोरी प्रकरणांमध्ये मोठया प्रमाणात घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांचा समावेश आहे. या वीजचोरी प्रकरणी अंदाजे ३ कोटी ५० लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला असून कारवाई सुरू आहे.

महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम सुरक्षा व अंमलबजावणी विभागाचे कार्यकारी संचालक (प्रभारी) सुमीत कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली यशस्वीपणे राबविण्यात आली आहे.

भविष्यात अशा प्रकारच्या विशेष तपासणी मोहिमा राबविण्यात येणार असल्याने ग्राहकांनी वीजचोरी न करता विजेचा अधिकृत वापर करून महावितरण कंपनीस सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणतर्फ़े करण्यात आले आहे.