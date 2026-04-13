Ashok Kharat : भोंदू खरातला आज हजर करणार; एसआयटीकडून चौथ्या गुन्ह्यात होणार अटक

नाशिक - महिलांचे लैंगिक शोषण करण्यापूर्वी भोंदू अशोक खरात हा त्यांना कडवट पाण्यातून वा पेढ्यातून गुंगीकारक पदार्थ मिसळून पिण्यास वा खाण्यास देत असल्याचे उघडकीस आले आहे. यासंबंधी खरातच्या 'ओकस' कार्यालयातून जप्त केलेले नमुने न्यायवैद्यक खात्याकडे तपासणीसाठी पाठविले असून, त्याचे अहवाल अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. .दरम्यान, अशोक खरातला उद्या (ता. १३) व्हिसीद्वारे न्यायालयासमोर हजर केले जाणार असून, त्यास महिलेच्या लैंगिक अत्याचारप्रकरणी चौथ्या गुन्ह्यात अटक केली जाण्याची शक्यता आहे. अशोक एकनाथ खरात (वय ६७) यास महिलांचे लैंगिक शोषण व फसवणूक प्रकरणी तपास करणाऱ्या 'एसआयटी'ने अटक केली आहे. आरोपी खरात सध्या गर्भवती पीडितेवरील लैंगिक अत्याचारप्रकरणी अटकेत आहे..लैंगिक अत्याचार प्रकरणात खरातने महिलांना प्रसाद म्हणून कडवट पाण्यातून व पेढ्यातून गुंगी येणारा पदार्थ खाण्यात दिल्याचा उल्लेख पीडितांच्या तक्रारीत आहे. तर, यापूर्वीही एसआयटीने न्यायालयात युक्तिवाद करताना गुंगीकारक औषधाचा शोध घेतला जात असल्याचे सांगण्यात आले होते..एसआयटीने अशोक खरातच्या ओकस कार्यालयातून तपासाच्या अनुषंगाने संशयास्पद वस्तू, पदार्थांचे नमुने जप्त केले आहेत. हे नमुने 'एसआयटी'ने न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविले आहेत. परंतु त्याचे अहवाल अद्यापही प्राप्त झालेले नाहीत. या अहवालाची 'एसआयटी'ला प्रतीक्षा आहे. 'एसआयटी'कडून न्यायालयात प्रत्येक तारखेच्या युक्तिवादावेळी गुंगी आणणाऱ्या औषधांची तपासणी करण्यासाठी भोंदूबाबा अशोक खरातच्या चौकशीसाठी कोठडीची मागणी केली जात आहे..अहवाल वेळेत मिळणार का?राज्यातील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे राज्यभरातील गुन्ह्यांसंदर्भातील नमुने तपासण्यासाठी पाठविले जातात. त्यामुळे कामाचा ताण बराच असल्याने अनेकदा गुन्ह्यांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल होऊनही प्रयोगशाळेकडून नमुन्यांचा अहवाल वेळेवर प्राप्त होत नाही. भोंदू खरातच्या संवेदनशील प्रकरणातील नमुन्यांची तातडीने चाचणी होऊन त्याचा अहवाल प्राप्त होणे आवश्यक आहे. परंतु महिना होऊनही अद्याप 'एसआयटी'ला अहवाल प्राप्त झाले नाहीत..चौथ्या गुन्ह्यात अटक होणारभोंदू खरात सध्या महिला लैंगिक अत्याचाराच्या तिसऱ्या गुन्ह्यात अटक आहे. सोमवारी (ता. १३) खरातला न्यायालयात व्हिसीद्वारे हजर केले जाणार आहे. त्याच्याविरोधातील चौथ्या गुन्ह्यातही त्याने महिलेस भीती दाखवून तिच्यावर अत्याचार केला आहे. या गुन्ह्यात त्याला 'एसआयटी'कडून पुन्हा अटक केली जाण्याची शक्यता आहे.