Manikrao Kokate : शरीर आणि मन मजबूत करा! 'सीएचएमई भोसला'च्या ॲडव्हेंचर फेस्टिव्हलचा क्रीडामंत्री कोकाटे यांच्या हस्ते शुभारंभ

Adventure as a Vital Part of Life and Fitness : नाशिक येथील सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटी (CHME) आयोजित 'भोसला ॲडव्हेंचर फेस्टिव्हल'चे उद्घाटन करताना क्रीडामंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे. यावेळी त्यांनी क्रीडाज्योत प्रज्वलित करून आणि फुगे सोडून महोत्सवाचा आरंभ केला.
नाशिक: प्रत्येकाच्या आयुष्यात साहस क्षणाक्षणाला आहे. शरीर मजबूत ठेवण्यासाठी साहस गरजेचे आहे. ‘सीएचएमई भोसला’सारखी संस्था शरीराबरोबर मन मजबूत ठेवण्याचा आणि देशसेवा करण्याच्या हेतूने काम करीत असल्याची गौरवास्पद बाब आहे. विद्यार्थ्यांनी ध्येयनिश्‍चितीबरोबर मेहनतीची तयारी ठेवावी, असे प्रतिपादन क्रीडामंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी शनिवारी (ता.२९) केले.

