Manikrao Kokate : शरीर आणि मन मजबूत करा! 'सीएचएमई भोसला'च्या ॲडव्हेंचर फेस्टिव्हलचा क्रीडामंत्री कोकाटे यांच्या हस्ते शुभारंभ

नाशिक: प्रत्येकाच्या आयुष्यात साहस क्षणाक्षणाला आहे. शरीर मजबूत ठेवण्यासाठी साहस गरजेचे आहे. ‘सीएचएमई भोसला’सारखी संस्था शरीराबरोबर मन मजबूत ठेवण्याचा आणि देशसेवा करण्याच्या हेतूने काम करीत असल्याची गौरवास्पद बाब आहे. विद्यार्थ्यांनी ध्येयनिश्चितीबरोबर मेहनतीची तयारी ठेवावी, असे प्रतिपादन क्रीडामंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी शनिवारी (ता.२९) केले. .सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटीतर्फे आयोजित भोसला ॲडव्हेंचर फेस्टिव्हलच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. याप्रसंगी वनविभागाचे मुख्य वनसंरक्षक जी. मल्लिकार्जुन, उपवनसंरक्षक सिद्धेश सावर्डेकर, संस्थेचे कार्याध्यक्ष ॲड. अविनाश भिडे, सरकार्यवाह सीएमए हेमंत देशपांडे, नाशिक विभागाचे अध्यक्ष संजय पगारे, कार्यवाह मिलिंद वैद्य, भोसला ॲडव्हेंचरचे अध्यक्ष ऋषिकेश यादव आदी उपस्थित होते. मंत्री कोकाटे यांनी क्रीडाज्योत प्रज्वलित करून तसेच फुगे सोडून महोत्सवाचे उद्घाटन केले..Ishan Kishan ने इतिहास रचला! अॅडम गिलख्रिस्टचा मोठा विक्रम मोडला, ठरला जगातील पहिला खेळाडू ज्याने....मंत्री कोकाटे म्हणाले, की एनसीसीमध्ये असताना फायर प्रॅक्टिससाठी भोसलामध्ये येत असे. घोड्यांची परेड बघून कुतूहल निर्माण व्हायचे. तेव्हापासून संस्था, शाळेविषयी आदरभाव असल्याचे सांगितले. यादव यांनी आठवडाभर चालणाऱ्या ॲडव्हेंचर फेस्टिव्हलची माहिती दिली. स्पर्धा घेणे, हा महोत्सवाचा उद्देश नसून, लोकांमध्ये साहसी खेळाची आवड निर्माण करणे, जनजागृती करण्यासाठी आयोजन केले आहे, असे सांगितले. ॲड. भिडे यांनी सर्वांना शुभेच्छा दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.