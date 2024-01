Nashik Accident News : ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार; लासलगाव- विंचूर रस्ता बनला मृत्यूचा सापळा

लासलगाव : लासलगाव-विंचूर रस्त्यावरील मंजुळा पॅलेसजवळ दुचाकीस्वारास ट्रकने पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या अपघातात दुचाकीस्वार जागीच ठार झाला. ही घटना सोमवारी (ता. २९) रात्री दहाच्या सुमारास घडली.

या प्रकरणी लासलगाव पोलिस ठाण्यात अपघाताचा गुन्हा दाखल झाला आहे. हवालदार रामदास घुमरे तपास करीत आहेत. (Bike rider killed in collision with truck Lasalgaon Vinchur road become death trap Nashik Accident News)