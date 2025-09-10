Crime News : मित्राच्या मौजमजेसाठी पत्करली गुन्हेगारी; ११ चोरीच्या दुचाकी जप्त

जुने नाशिक: मुंबई नाका गुन्हे शोध पथकाने दुचाकी चोराला अटक करून त्याच्याकडून चोरीच्या ११ वाहने जप्त केल्या आहेत. बनावट चावीच्या माध्यमातून तो दुचाकींची चोरी करत असल्याचे उघड झाले आहे. त्याच्या अटकेमुळे शहराबाहेरील पाच आणि शहरातील सहा असे एकूण ११ चोरीचे गुन्हे उघडकीस आले आहेत, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष नरुटे यांनी दिली..अमरधाम रोडवरील महेश कोरडे यांची १७ जुलै रोजी द्वारका येथील कांदा बटाटा भवन येथून दुचाकी चोरीला गेली होती. यासंदर्भात मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी तपास सुरू असताना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी केली. त्यात गौसआजम अजिज शेख (वय २४, रा. तडवीनगर, मालेगाव) हा संशयित आढळून आला..पथकाने त्याच्याबाबत माहिती काढली. बुधवारी (ता. ३) संशयित पुन्हा कांदा बटाटा भवन परिसरात संशयास्पद वावरताना दिसला. पोलिस अंमलदार नवनाथ उगले यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष नरुटे आणि सहायक पोलिस निरीक्षक सुधीर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक समद बेग, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक रोहिदास सोनार, हवालदार देविदास गाढवे, अंमलदार समीर शेख, नवनाथ उगले, राजेंद्र नाकोडे, योगेश अपसुंदे, गणेश बोरणारे, आकाश सोनवणे, दीपक जगदाळे, जुबेर सय्यद आणि श्रीकांत कर्पे यांनी सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले..त्याने नाशिक शहरासह ठाणे आणि छत्रपती संभाजी नगर येथूनही दुचाकी चोरल्याचे सांगितले. या चोरीच्या दुचाकी मालेगाव आणि अजिंठा (छत्रपती संभाजी नगर) येथे विकल्याचेही त्याने सांगितले. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी सहा दिवस दोन्ही शहरांमधील विविध भागात तपास करून ३ लाख ७५ हजार रुपयांच्या ११ दुचाकी मालेगाव आणि अजिंठा येथून जप्त केल्या. त्याला न्यायालयात हजर केले असता दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच मुंबई नाका पोलिसांनी अशाच प्रकारे सहा दुचाकी हस्तगत केल्या होत्या..अकरा गुन्हे उघडकीसउघडकीस आलेल्या गुन्ह्यात शहरातील ६ आणि इतर शहरातील ५ गुन्ह्यांचा समावेश आहे. संगमनेर १, ठाणे १, वाडीवऱ्हे १, भिवंडी १, छत्रपती संभाजी नगर १, भद्रकाली १, आडगाव २, मुंबई नाका २, माहिती उपलब्ध नसलेली १ अशा ११ गुन्हे आहेत..फक्त एचएफ डीलक्स,पॅशन प्रोची चोरीसंशयित गौसआजम शेख केवळ एचएफ डीलक्स आणि पॅशन प्रो या दोनच प्रकाराच्या दुचाकी चोरी करत होता. त्याच्याकडे तब्बल १८ बनावट चाव्या होत्या. त्यातून या दुचाकी चोरी करणे सोपे होत असल्याने तो केवळ याच दुचाकींना लक्ष करत असल्याची माहिती उघड झाली आहे..Kolhapur Police : दागिन्यांसाठी आजीचा खून करून गोबर गॅसच्या टाकीत फेकलं, दोन मित्रांची एक चूक पोलिसांनी लावला छडा.‘ये दोस्ती हम नही तोडेंगे’पोलिसांनी ताब्यात घेण्यात आलेला दुचाकी चोरटा हा एका हाताने अपंग आहे. त्यामुळे तो असे करेल शक्य वाटत नव्हते. त्याची सखोल चौकशी केली असता त्यास कुठलाही शोक नाही. परंतु मित्रांच्या मौजमजेसाठी तो बनावट चावीच्या माध्यमातून दुचाकी चोरी करत होता. चोरलेल्या दुचाकी तो मालेगाव आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे दहा ते पंधरा हजारात विक्री करत होता अशी माहिती त्याने दिली. मित्राच्या मौजमजेसाठी आपण गुन्हेगारी पत्करली असल्याचेही त्याने यावेळी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.