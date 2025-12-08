Nashik Birhad Andolan : नाशिकमध्ये पाच महिन्यांच्या 'बिऱ्हाड आंदोलना'ची सांगता! आश्रमशाळा कर्मचारी बाह्यस्रोत भरतीत होणार समाविष्ट; रस्ता मोकळा

नाशिक: आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळेत खासगी कंपनीमार्फत (बाह्यस्रोत) कंत्राटी भरतीच्या विरोधात तब्बल पाच महिन्यांपासून सुरू असलेले ‘बिऱ्हाड आंदोलन’ अखेर रविवारी (ता. ७) संपले. आंदोलकांनी बाह्यस्रोत भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा घेतलेला निर्णय आदिवासी विकासमंत्र्यांनी मान्य केल्यावर हा तोडगा निघाला. ‘बिऱ्हाड’ मागे घेत असल्याचे पत्र आंदोलकांनी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांना दिल्यावर रस्त्यावरील पाल, बॅरिकेड्स काढून वाहतुकीला ‘ग्रीन सिग्नल’ देण्यात आला..आदिवासी विकास विभागाने रोजंदारी (तासिका) तत्त्वावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जागी कंत्राटी भरतीसंदर्भात २१ मे २०२५ ला आदेश काढले. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी मात्र तिला तीव्र विरोध करीत ९ जुलै २०२५ पासून आदिवासी आयुक्तालयासमोर बिऱ्हाड आंदोलनाला सुरुवात केली. एक-दोन महिन्यांत आंदोलन उठेल, अशी अपेक्षा होती; पण तब्बल पाच महिने होऊनही कर्मचारी रस्त्यावर अहोरात्र पाल ठोकून होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आदिवासी विकासमंत्री प्रा. अशोक उईके यांच्याबरोबर चर्चा व अनेकदा बैठक झाली; पण बाह्यस्रोत भरती प्रक्रिया रद्द झाली नाही. .नाशिकमधील एका संस्थेला कंत्राटी एक हजार ७९१ पदे भरतीसाठी ८४ कोटींचे कंत्राट मिळाले आहे. त्यांनी भरती प्रक्रिया सुरू केली. या भरतीत बिऱ्हाड आंदोलकांना सामावून घेण्याची मागणी या आंदोलकांनी वनवासी कल्याण आश्रमाच्या माध्यमातून केली. आंदोलनात सहभागी ४१७ कर्मचाऱ्यांना रोजंदारी तत्त्वावर सामावून घेण्याचा प्रस्ताव त्यांनी दिला. याविषयी मंत्री प्रा. उईके यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे त्यांच्याशी शनिवारी (ता. ६) रात्री संवाद साधला. .अंतिम बैठक मंगळवारी (ता. ९) नागपूरला ठेवली आहे. मंत्री प्रा. उईके यांची विनंती मान्य करीत बिऱ्हाड आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विश्वास पाटील, वनवासी कल्याण आश्रमाचे शरद शेळके, महेश तुंगार, आंतरराष्ट्रीय धावपटू कविता राऊत, समन्वयक पांडुरंग खांडवी, रोजंदारी कर्मचारी तुळशीराम खोटरे, ललितकुमार चौधरी उपस्थित होते..बिऱ्हाड आंदोलनाचे पाच महिने२१ मे २०२५ ः बाह्यस्रोत भरतीचा शासन निर्णय जारी१३ जून २०२५ ः सोग्रस फाट्यापासून आंदोलक पायी निघाले१६ जून २०२५ ः आंदोलक दहाव्या मैलावर, मंत्री प्रा. उईकेंशी चर्चा१७ जून २०२५ ःजलसंपदामंत्री गिरीश महाजनांकडेही बैठक झालीआंदोलन स्थगितीचा निर्णय झाला; पण अंमलबजावणी नाही७ जुलै २०२५ ः नाशिकमध्ये बिऱ्हाड आंदोलनाची घोषणाईदगाह मैदानावर दोन दिवसांचे आंदोलन९ जुलै २०२५ ः आदिवासी आयुक्तालयासमोर आंदोलन सुरू३ ऑगस्ट २०२५ ः मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडील बैठक निष्फळ.२५ ऑगस्ट २०२५ ः आदिवासी विकास विभागासमोर आक्रोश मोर्चा२६ सप्टेंबर २०२५ ः नाशिकमध्ये पहिली आदिवासी महापंचायतमहापंचायतीचे ठराव डोक्यावर घेऊन आंदोलक पायी मुंबईत पोहोचले८ नोव्हेंबर २०२५ ः बिऱ्हाड आंदोलकांचा बाह्यस्रोत (कंत्राटी) भरतीत समाविष्ट होण्याचा निर्णयवनवासी कल्याण आश्रमाच्या माध्यमातून आदिवासी विकास विभागाला पत्रनिर्णय होण्यास विलंब झाल्याने २८ नोव्हेंबर ते ४ डिसेंबरपर्यंत अन्नत्याग६ डिसेंबर २०२५ ः आदिवासी विकासमंत्र्यांबरोबरची चर्चा यशस्वी७ डिसेंबर २०२५ ः आंदोलनावर यशस्वी तोडगा, रस्ता मोकळा.Karad: कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाल्यास प्रत्युत्तर देऊ: बाळासाहेब पाटील; कऱ्हाडातील वादावर निष्पक्षपातीपणे काम होणे अपेक्षित !.मंत्री प्रा. उईके यांच्याशी व्हिडिओ कॉलद्वारे झालेल्या चर्चेनुसार आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पोलिस आयुक्तांना या संदर्भात पत्र दिले. आंदोलनाच्या काळात नाशिकमधील सर्वसामान्य नागरिक, आदिवासी विकास विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची गैरसोय झाली, त्याबद्दल आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो.- ललितकुमार चौधरी, बिऱ्हाड आंदोलक.आश्रमशाळेतील वर्ग चार संवर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना बाह्यस्रोत भरतीतून समाविष्ट करून घेण्यात येईल. वर्ग तीनच्या कर्मचाऱ्यांबाबत योग्य तोडगा काढण्यासाठी आंदोलकांना मंगळवारी नागपूर बोलविले आहे. - प्रा. अशोक उईके, मंत्री, आदिवासी विकास विभाग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.