Nashik Birhad Andolan : १५० दिवसांच्या संघर्षानंतर अखेर 'बिऱ्हाड' हटले! नाशिकमध्ये त्र्यंबकेश्वर नाका ते गडकरी चौक मार्गावरील वाहतूक मोकळी; पोलिसांचा सुटकेचा निःश्वास

नाशिक: आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळेत खासगी कंपनीमार्फत (बाह्यस्रोत) कंत्राटी भरती विरोधात तब्बल पाच महिन्यांपासून सुरू असलेले 'बिऱ्हाड आंदोलन' अखेर रविवारी (ता. ७) संपले. आंदोलकांनी 'बिऱ्हाड' मागे घेत असल्याचे पत्र पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांना दिल्यावर रस्त्यावरील पाल, बॅरिकेड्स काढून वाहतुकीला 'ग्रीन सिग्नल' देण्यात आला. वाहतूक सुरळीत झाल्याने वाहनचालकांसह पोलिसांनी अखेर सुटकेचा निःश्वास सोडला. तब्बल १५० दिवसांनंतर रस्ता मोकळा झाला आहे..रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी या भरती प्रक्रियेला तीव्र विरोध करत ९ जुलै २०२५ पासून आदिवासी आयुक्तालयासमोर बिऱ्हाड आंदोलनाला सुरवात केली होती. एक-दोन महिन्यांत आंदोलन उठेल, अशी अपेक्षा होती. पण तब्बल पाच महिने झाले तरी हे कर्मचारी रस्त्यावर अहोरात्र पाल ठोकून होते. त्यामुळे त्र्यंबकेश्वर नाका ते गडकरी चौक या दोन्ही सिग्नलपर्यतचा रस्ता एका बाजूने बंद ठेवावा लागला होता..दरम्यान, याविषयी मंत्री प्रा. अशोक उईके यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे त्यांच्याशी शनिवारी रात्री संवाद साधला आणि अंतिम बैठक मंगळवारी (ता. ९) नागपूरला ठेवली आहे. मंत्री प्रा. उईके यांच्या विनंती मान्य करत बिऱ्हाड आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. या वेळी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विश्वास पाटील, वनवासी कल्याण आश्रमाचे शरद शेळके, महेश तुंगार, आंतरराष्ट्रीय धावपटू कविता राऊत, समन्वयक पांडुरंग खांडवी, रोजंदारी कर्मचारी तुळशीराम खोटरे, ललितकुमार चौधरी उपस्थित होते....२.१८ ला सुटली पहिली गाडीतब्बल १५० दिवसांपासून बंद असलेल्या गडकरी चौक ते त्र्यंबकेश्वर नाका या मार्गावरील वाहतूक सुरू करण्यापूर्वी पोलिसांनी रस्त्यातील बॅरिकेड्स हटविले. आंदोलकांनी बांधलेले पाल, बांबू, स्वयंपाकाची तात्पुरती चूल, पाण्याची टाकी आदी साहित्य हटविले. 'वॉटरग्रेस'च्या कर्मचाऱ्यांनी अवघ्या अर्ध्या तासात हा रस्ता स्वच्छ केला. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विश्वास पाटील यांनी दुपारी २ वाजून १८ मिनिटांनी गडकरी चौकाकडून सीबीएसकडे येणारी ठाणे ते रावेर बस (एमएच- ०९- ईएन-१२०८) या गाडीला मार्गस्थ केले. त्यानंतर या मार्गावरील संपूर्ण वाहतूक सुरळीत झाली..