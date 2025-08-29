नाशिक

Devendra Fadnavis : आदिवासी विकास विभागातील भरतीवरून वाद; 'बिऱ्हाड' आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी आमदार मुख्यमंत्र्यांना भेटणार

Tribal MLAs to Meet CM Devendra Fadnavis : नाशिक आयुक्तालयासमोर सुरू असलेल्या बिऱ्हाड आंदोलनाला तोडगा काढण्यासाठी आदिवासी आमदार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: बिऱ्हाड आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी आदिवासी समाजाचे सर्व आमदार शुक्रवारी (ता. २९) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत.

