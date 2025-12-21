Rahul Dhikale : आमदार राहुल ढिकलेंचे प्रमोशन की सारवासारव? निवडणूक सहप्रभारी म्हणून नवी नियुक्ती

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपच्या निवडणूक प्रमुखपदावरून आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांना बाजूला केल्यानंतर अवघ्या २४ तासातच पक्ष नेतृत्वाने त्यांच्याकडे सहप्रभारीपदाची जबाबदारी सोपवित सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला..आमदार ॲड. ढिकले यांच्याकडे महापालिका निवडणूक प्रमुख म्हणून जबाबदारी देण्यात आली होती. चार दिवसापूर्वी अचानक या पदावर मध्य विधानसभेच्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांची नियुक्ती करण्यात आले होती. त्यामुळे काही प्रमाणात पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरली होती. मात्र स्पष्टपणे बोलले जात नव्हते..परंतु दुसरीकडे पक्षाच्या नेतृत्वाकडूनदेखील ढिकले यांना बाजूला हटविण्यात आले नसल्याचे सांगितले जात होते. ढिकले यांच्याकडेदेखील निवडणूक प्रमुख पद कायम होते. शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनीदेखील दोन्हीही आमदार निवडणूक प्रमुख असल्याचे स्पष्ट केले होते. जलसंपदा मंत्री व प्रभारी महाजन यांनीदेखील ढिकले यांना बाजूला केले नाही, त्यांच्याकडेदेखील जबाबदारी असल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. .दरम्यान, आता ढिकले यांची सहप्रभारी नियुक्ती केली असून जिल्ह्याचे प्रभारी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व प्रा. देवयानी फरांदे यांच्यासोबत सहप्रभारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. निवडणुकीत पक्षाची रणनीती ठरविण्याची जबाबदारी ढिकले यांच्याकडे देण्यात आली आहे..Trimbakeshwar election Result: कुंभमेळ्याच्या भूमीत प्रचाराचा नारळ फोडला, पण निकालात उलट चित्र; त्र्यंबकेश्वरमध्ये भाजपचं कुठं चुकलं?.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने दिलेली जबाबदारी पार पाडू. सर्वांना सोबत घेऊन काम करू.- ॲड. राहुल ढिकले, आमदार व भाजप निवडणूक सहप्रभारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.