Rahul Dhikale : नाशिक महापालिका निवडणुकीची धुरा राहुल ढिकलेंकडे; 'शंभर प्लस' गाठण्याचे भाजपचे लक्ष्य!

नाशिक: आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, तसेच पालिका निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी भाजपने कंबर कसली असून, पक्षाच्या वतीने निवडणुकीच्या जबाबदारीचे वाटप करण्यात आले. .नाशिक शहराची धुरा 'पूर्व'चे आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे, तर ग्रामीण भागाचे उत्तर व दक्षिण असे दोन भाग करून अनुक्रमे चांदवडचे आमदार डॉ. राहुल आहेर व गिरीश पालवे यांच्याकडे सोपवली आहे. मालेगावची धुरा स्वतंत्रपणे दादा जाधव यांच्याकडे सोपवली आहे..आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा एकदा विजय मिळवण्यासाठी भाजपने संघटनात्मक पातळीवर जबाबदारीचे वाटप केले. 'महायुती' म्हणून निवडणूक लढविण्याचे वेळोवेळी सांगितले असले तरी नाशिकमध्ये 'शंभर प्लस'चा आकडा गाठण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यामुळे 'शंभर प्लस' साठी नाशिक शहरात सर्वाधिक मतांनी निवडून आलेले 'पूर्व' चे आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. .ॲड. ढिकले यांच्या माध्यमातून नवीन चेहऱ्याकडे नेतृत्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे ढिकले यांच्या जबाबदारीत वाढ झाली आहे. 'पूर्व' विधानसभा मतदारसंघात सलग दोनदा आमदार म्हणून ते निवडून आले आहेत. नाशिक महापालिकेत नगरसेवक व स्थायी समिती सभापती ते राहिले आहेत. पंधरा वर्षे लोकप्रतिनिधी व संघटनात्मक पातळीवरील अनुभव लक्षात घेऊन त्यांच्याकडे नाशिकची धुरा सोपवली आहे..सिंहस्थ त्यांच्याच मतदारसंघात होत आहे. जलसंपदा व कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांची 'निवडणूक प्रभारी' म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. मंत्री महाजन व ढिकले यांच्या नेतृत्वात महापालिकेच्या निवडणुका होणार असल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. ग्रामीण भागाचे नाशिक उत्तर व नाशिक दक्षिण असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी उत्तर विभागाची जबाबदारी आमदार डॉ. राहुल आहेर तर दक्षिण विभागाची जबाबदारी गिरीश पालवे यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. मालेगाव महापालिकेची जबाबदारी दादा जाधव यांच्याकडे सोपवण्यात आली..उत्तर महाराष्ट्रात जबाबदारीचे वाटपउत्तर महाराष्ट्रात नाशिक पाठोपाठ जळगाव जिल्हा भाजपचा बालेकिल्ला आहे. जळगाव शहरात 'निवडणूक प्रभारी' म्हणून मंत्री संजय सावकारे यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. जळगाव शहराची जबाबदारी राजू (मामा) भोळे, जळगाव पूर्व (रावेर) नंदू महाजन, तर जळगाव ''पश्चिम''ची जबाबदारी आमदार मंगेश चव्हाण यांच्याकडे देण्यात आली. .नंदुरबारची जबाबदारी पक्षाचे सरचिटणीस विजय चौधरी यांच्याकडे देण्यात आली आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे 'निवडणूक प्रभारी' म्हणून जबाबदारी सांभाळतील. धुळे शहरात अनुप अग्रवाल तर धुळे 'ग्रामीण' ची जबाबदारी कुणाल पाटील यांच्याकडे देण्यात आली आहे. मंत्री जयकुमार रावल 'निवडणूक प्रभारी' म्हणून काम पाहतील..Dombivli Politics: 'मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या बालेकिल्ल्यात भाजपचा बिगुल'; अंबरनाथमधील समीकरणांना वेगळं वळण.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन व प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी विश्वासाने दिलेली जबाबदारी पार पाडून महापालिकेत भाजपची पुन्हा सत्ता आणून दाखवू.- ॲड. राहुल ढिकले, आमदार, नाशिक.