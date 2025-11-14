Nashik Politics : मुख्यमंत्र्यांच्या आगमनापूर्वी भाजपने काँग्रेसला खिंडार पाडले! शिरीष कोतवाल, गुरमितसिंग बग्गांचा भाजपमध्ये प्रवेश

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या विकासकामांच्या भूमिपूजनासह विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नाशिकमध्ये आगमन होण्याच्या एक तासापूर्वीच भाजपने काँग्रेसला पुन्हा एकदा खिंडार पाडले. चांदवडचे माजी आमदार शिरीष कोतवाल यांच्यासह माजी उपमहापौर गुरमितसिंग बग्गा व मनसेच्या माजी गटनेत्या नंदिनी बोडके यांचा भाजपमध्ये प्रवेश झाला. युवक काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष नरेश पाटील, नीलम पाटील यांच्या प्रवेशाने काँग्रेसमध्ये बोटावर मोजण्याइतके नेते शिल्लक राहिल्याची भावना भाजप कार्यालयात व्यक्त करण्यात आली..मुख्यमंत्री फडणवीस बाराच्या सुमारास ओझर विमानतळावर उतरणार, त्यापूर्वी अकराच्या सुमारास प्रवेश प्रक्रियेला सुरवात झाली. कुंभमेळा तथा जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत प्रवेश सोहळा पार पडला. एकूण प्रवेशकर्त्यांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना अशा तीन पक्षातून निवडणूक लढविलेल्या व चांदवड-देवळा मतदारसंघातून दोनदा आमदारकी केलेल्या शिरीषकुमार कोतवाल व कायम काँग्रेसचे गुणगान गाणारे माजी उपमहापौर बग्गा यांचा प्रवेशाचा मोठा धक्का काँग्रेससाठी मानला जात आहे..विशेष म्हणजे प्रवेश सोहळ्यासाठी चांदवडचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी घेतलेला पुढाकार महत्त्वाचा वाटत होता. स्पर्धकांच्या स्वागतासाठी सत्ताधाऱ्यांनी पायघड्या टाकल्याने चांदवड, देवळा तालुक्याच्या राजकारणात भविष्यात मोठ्या घडामोडी होणार आहेत. आमदार आहेर यांनी गिरीश महाजन यांना उद्देशून तुमचा धाक कायम आमच्या डोक्यावर असो, या वाक्यातून भाजप अंतर्गत काही राजकारणाच्या बाबीदेखील स्पष्ट झाल्या आहेत. आमदार ॲड. राहुल ढिकले, सीमा हिरे, शहराध्यक्ष सुनील केदार, माजी आमदार बाळासाहेब सानप, विजय साने आदी उपस्थित होते..माजी उपमहापौर गुरमितसिंग बग्गा, नरेश पाटील, नीलम पाटील, मनसेच्या माजी गटनेत्या नंदिनी बोडके, खंडू बोडके, व्यापारी आघाडीचे गौरव गोवर्धने, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कादवाचे उपाध्यक्ष शिवाजी बस्ते यांनी प्रवेश केला..आता शेवटचा प्रवेश : महाजनतीन राजकीय पक्षांचे पर्यटन केलेल्या कोतवाल यांनी आता भाजपचा प्रवेश शेवटचा ठेवावा, असा सल्ला दिला. वाक्याचे समर्थन करताना महाजन यांनी आता मुख्य प्रवाहात आल्याचे सांगितले. देशाची प्रगती वेगाने घौडदौड करत आहे. .Gadhinglaj Election: घोषणा नाही तरी प्रचार सुरू गडहिंग्लजमध्ये इच्छुक उमेदवारांचा ‘फुल स्पीड’ मोहीमेला वेग.त्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कार्यशैली, दिशा असल्याचे ते म्हणाले. कोतवाल यांनीदेखील डाव्या विचारसरणीकडून उजव्या विचारसरणीकडे येताना काँग्रेसमध्येदेखील काही अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळेच पक्ष बदलाचा निर्णय घेतल्याचे व विकासाला महत्त्व दिल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.