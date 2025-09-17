नाशिक

Uddhav Nimse : मुंबई हायकोर्टाकडूनही जामीन नाकारला: उद्धव निमसे अखेर पोलिसांपुढे शरण

Rahul Dhotre murder case: Timeline of events : राहुल धोत्रे या युवकाचा निर्घृण खून केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेला भाजपचा माजी नगरसेवक उद्धव निमसे याला मंगळवारी न्यायालयासमोर हजर केले असता, त्याला शनिवार पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नांदूर नाका परिसरात राहुल धोत्रे या युवकाचा निर्घृण खून केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेला भाजपचा माजी नगरसेवक उद्धव निमसे याला मंगळवारी (ता. १६) न्यायालयासमोर हजर केले असता, त्याला शनिवार (ता. २०)पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. जिल्हा न्यायालयापाठोपाठ मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्याने निमसे सोमवारी (ता. १५) दुपारी शहर गुन्हे शाखेच्या गुंडाविरोधी पथकासमोर शरण आला होता.

