Nashik Mews : नाशिकच्या भाजप मेळाव्यात रंगली जुगलबंदी: महाजन-फरांदे यांच्यात शाब्दिक चकमक

नाशिक: राज्यात महायुतीचे सरकार असले तरी महायुतीतील तिन्ही पक्षांत एकमेकांवर टीका करण्याची संधी सोडली जात नाही; परंतु आता नेत्यांचे वाक्युद्ध स्वपक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचले आहे. नाशिकमध्ये त्याचा प्रत्यय कार्यकर्त्यांना आला. .जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन व नाशिक ‘मध्य’च्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांच्यात वयाचे दाखले देत जुगलबंदी पाहायला मिळाली; तर चाळीसगाव (जि. जळगाव) चे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी नरिमन पॉइंटवरील पक्षाचे मुख्य कार्यालय फास्ट ट्रॅकवर गाठल्याने त्यांचा दाखला देऊन महाजन यांनी अप्रत्यक्ष नाशिकमध्ये जोरात न जाण्याचा सल्ला दिला..या वेळी शहराध्यक्ष सुनील केदार, आमदार ॲड. राहुल ढिकले, विजय साने, लक्ष्मण सावजी, महेश हिरे, सुधाकर बडगुजर, सरचिटणीस सुनील देसाई, अमित घुगे, प्रशांत जाधव, गिरीश पालवे, काशीनाथ शिलेदार, सुनील बागूल आदी उपस्थित होते..दोन अंकी संख्या पार करून दाखवात्यापूर्वी मार्गदर्शन करताना मंत्री महाजन म्हणाले, की नाशिकमध्ये गेल्या आठवड्यात दोन मोर्चे निघाले असले, तरी नाशिककरांचा विश्वास हा भाजप व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच आहे. नाशिकमध्ये भाजपची ताकद आहे. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष, शिवसेना (उबाठा) पक्ष या तिन्ही पक्षांना महापालिका निवडणुकीत दोन अंकी संख्याही पार करता येणार नाही. .तसे त्यांनी करून दाखविण्याचे आव्हान दिले. आपले बोलणे कमी व काम अधिक आहे, असे सांगताना भाजपतर्फे रविवारी (ता. २१) नाशिकमध्ये होणाऱ्या ‘नमो युवा रन’मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले..निवडणुका जवळ आल्या, की विरोधकांकडून मोर्चे काढले जातात. विरोधकांचे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत. भाजपची नाशिकमध्ये मोठी ताकद असल्याने त्या ताकदीला अनुसरून संख्या असावी. भाजपचे शंभर प्लसचे उद्दिष्ट ठरले असून, त्यासाठी कामाला लागावे. ‘नमो युवा रन’ यशस्वी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले..अशी रंगली जुगलबंदीआमदार फरांदे : गिरीश महाजन तरुणांपेक्षा उत्साहाने काम करतात.मंत्री महाजन : हातून माईक घेत, मी म्हातारा झालो नाही, मी ज्येष्ठही नाही, मी अद्यापही तरुण आहे.आमदार फरांदे : आपण कार्यकर्त्यांसमोर बोलत आहोत (भान ठेवण्याचा अप्रत्यक्ष सल्ला)..Girish Mahajan : ठाकरे ब्रॅन्ड नामशेष झाला, आगामी निवडणुकीत बॅन्ड वाजणार; गिरीश महाजन यांची घणाघाती टीका.मंत्री महाजन : मी दररोज व्यायाम करतो (सावरत). नरिमन पॉइंटला मी व मंगेश चव्हाण जॉंगिंग करायचो; परंतु एके दिवशी चव्हाण मागे राहिले. तातडीने पक्षाच्या नरिमन पॉइंट कार्यालयात बोलावणे आले. त्या वेळी चव्हाण मागे का राहिले, ते समजले. त्या वेळी चव्हाण हे टॅक्सी करून पक्ष कार्यालयात पोहोचले होते (हशा)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.