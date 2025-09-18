नाशिक

Nashik Mews : नाशिकच्या भाजप मेळाव्यात रंगली जुगलबंदी: महाजन-फरांदे यांच्यात शाब्दिक चकमक

Girish Mahajan and Devyani Pharande Coordination : नाशिकमध्ये भाजप नेते गिरीश महाजन व आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी कार्यकर्त्यांसमोर जुगलबंदी करत महापालिका निवडणुकीसाठी रणनीती स्पष्ट केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: राज्यात महायुतीचे सरकार असले तरी महायुतीतील तिन्ही पक्षांत एकमेकांवर टीका करण्याची संधी सोडली जात नाही; परंतु आता नेत्यांचे वाक्‌युद्ध स्वपक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचले आहे. नाशिकमध्ये त्याचा प्रत्यय कार्यकर्त्यांना आला.

