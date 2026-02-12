Nashik Municipal Corporation : भाजपमध्ये सभागृहनेते पदासाठी 'काटे की टक्कर'; निष्ठावंत विरुद्ध आयाराम असा रंगला पेच!

नाशिक: महापौर, उपमहापौर निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर आता सर्वात महत्त्वाच्या अशा सभागृहनेते पदासाठी भाजपमध्ये चुरस निर्माण झाली आहे. माजी उपमहापौर गुरमित बग्गा, माजी सभागृहनेते सुधाकर बडगुजर, दिनकर पाटील व स्थायी समितीचे माजी सभापती शाहु खैरे यांच्या नावाची चर्चा आहे. परंतु, स्पर्धेतील चारही नगरसेवकांनी नुकताच भाजपमध्ये प्रवेश केला असल्याने त्यातून निष्ठावंतांमध्ये नाराजी नाट्याचा स्फोट होण्याचीदेखील भीती असल्याने या पदासाठी नावे जाहीर करताना ताकही फुंकून पिण्याची वेळ वरिष्ठांवर आली आहे..महापालिकेच्या सभागृहात सर्वाधिक नगरसेवक भाजपचे निवडून आले आहेत. त्यामुळे महापौर, उपमहापौर, सभागृहनेते, स्थायी समितीसह विषय समित्यांवरदेखील भाजपची सत्ता राहणार आहे. परंतु राज्यातील अन्य महापालिकांमधील सत्तेची गणिते जुळविण्यासाठी शिवसेनेला भाजपने सत्तेत सहभागी करून घेतले आहे. शिवसेनेकडे उपमहापौरपद दिले आहे. सत्तेत वाटेकरी झाल्याने भाजपमध्ये नाराजीची सुप्त भावना आहे. .परंतु नाराजी व्यक्त करण्यासाठी संधी मिळतं नाही. त्यात आता सभागृहनेते पदावरून चुरस निर्माण झाली आहे. सभागृहनेते हे पद सभागृहात महत्त्वाचे आहे. सत्ताधारी व विरोधकांमधील दुवा तसेच धोरणात्मक विषयावर बाजू मांडण्याचे महत्त्वाचे काम या पदावरील व्यक्तीला करावे लागते. सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालविण्याचीदेखील जबाबदारी असते. त्यामुळे प्रतिष्ठा, जबाबदारीच्या पदावर बसण्यासाठी भाजपमध्ये लॉबिंग सुरू झाले आहे..जुन्या नगरसेवकांमध्ये नाराजीमागील टर्ममध्ये भाजपची सत्ता असताना दिनकर पाटील यांच्याकडे सभागृहनेते हे पद होते. पाटील यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षांतर केले, परंतु ऐनवेळी पुन्हा भाजपमध्ये प्रवेश करून स्वतःसह प्रभाग नऊमधून पॅनल निवडून आणला. मनसेच्या सत्ताकाळात २०१२ मध्ये त्या वेळी शिवसेनेत असलेले सुधाकर बडगुजर सभागृहनेते राहिले. शिवसेनेतून (उबाठा) हकालपट्टी झाल्यानंतर बडगुजर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला व महापालिकेच्या निवडणुकीत निवडून आले. .Prakash Abitkar statement : कोल्हापूर जिल्हापरिषद अध्यक्ष महायुतीचा, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर प्रकाश आबिटकरांनी थेट सांगितलं.शाहु खैरे काँग्रेसमध्ये असताना दोनदा स्थायी समितीचे सभापती राहीले. प्रभाग १३मधून ते भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले. मनसेच्या सत्ताकाळात उपमहापौर राहिलेले गुरमित बग्गा मागील टर्ममध्ये अपक्ष निवडून आले. परंतु निवडणुकीच्या तोंडावर ऐनवेळी त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला व निवडून आले. सभागृहनेते पदासाठी लॉबिंग सुरु असले तरी पक्षाच्या जुन्या नगरसेवकांमध्ये मात्र नाराजी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.