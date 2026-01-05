नाशिक

मालेगाव महापालिकेसाठी भाजपचे 4 मुस्लिम उमेदवार; पक्षाच्या भूमिकेवर विरोधकांचा सवाल, प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण म्हणाले, 'BJP सर्वांना सोबत..'

BJP Fields Muslim Candidates in Malegaon Municipal Election : मालेगाव महापालिका निवडणुकीत भाजपने चार मुस्लिम उमेदवार दिल्याने राजकीय चर्चा रंगली असून प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
Malegaon Municipal Election : सध्या राज्यात महापालिका निवडणुकांचं वातावरण चांगलंच तापलं आहे. मुंबई महापालिकेसह राज्यातील इतर महापालिकांवर सर्वच राजकीय पक्षांचं लक्ष केंद्रीत झालंय. मुंबईतील राजकारणावरून भाजपकडून शिवसेना (ठाकरे गट) वर सातत्याने टीका होत असताना, मालेगाव महापालिका निवडणुकीत भाजपने चार मुस्लिम समाजातील उमेदवारांना उमेदवारी दिल्याने नवा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.

