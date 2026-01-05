मालेगाव महापालिकेसाठी भाजपचे 4 मुस्लिम उमेदवार; पक्षाच्या भूमिकेवर विरोधकांचा सवाल, प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण म्हणाले, 'BJP सर्वांना सोबत..'

Malegaon Municipal Election : सध्या राज्यात महापालिका निवडणुकांचं वातावरण चांगलंच तापलं आहे. मुंबई महापालिकेसह राज्यातील इतर महापालिकांवर सर्वच राजकीय पक्षांचं लक्ष केंद्रीत झालंय. मुंबईतील राजकारणावरून भाजपकडून शिवसेना (ठाकरे गट) वर सातत्याने टीका होत असताना, मालेगाव महापालिका निवडणुकीत भाजपने चार मुस्लिम समाजातील उमेदवारांना उमेदवारी दिल्याने नवा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. .या निर्णयावरून विरोधकांनी भाजपच्या (BJP) भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मालेगाव महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने मुस्लिम समाजातील (Muslim Community) चार उमेदवार रिंगणात उतरवल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण मालेगाव दौऱ्यावर असताना त्यांनी या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली..'पंतप्रधान मोदी, मुख्यमंत्री फडणवीसांमुळं सर्व समाज एकत्र येताहेत'मुस्लिम समाजातील उमेदवारांबाबत विचारले असता रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल सर्वच समाजांमध्ये सकारात्मक भावना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील विकासकामांमुळे सर्व समाज एकत्र येत आहेत. भाजप हा सर्व समाजांना सोबत घेऊन चालणारा पक्ष आहे. मालेगाव महापालिकेसाठी विविध जाती-धर्मांतून उमेदवारीचे अर्ज आले होते. त्यानुसार प्रत्येक समाजाला योग्य त्या ठिकाणी संधी देण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले..दरम्यान, मालेगाव महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी रवींद्र चव्हाण आणि मंत्री गिरीश महाजन यांनी ढोल-ताशा, संबळ व हलगीसारख्या पारंपरिक वाद्यांच्या तालावर बैलगाडीवरून भव्य रोड शो काढत नागरिकांना मतदानाचे आवाहन केले..Narayan Rane : 'कुणी कितीही प्रयत्न केला, तरी राणेंना संपवणं सोपं नाही, सर्वांना पुरून उरतात'; नारायण राणेंचा कोणाला इशारा?.मालेगाव महापालिकेवर भाजपचाच महापौर बसवण्याचं उद्दिष्टमालेगाव महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप उमेदवारांच्या प्रचारासाठी आलेले मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना पक्षांतर्गत मतभेद बाजूला ठेवण्याचा सल्ला दिला. यापूर्वी सर्वांची तोंडे वेगवेगळ्या दिशेला होती, मात्र आता सर्वांनी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भाजपने मालेगावमध्ये २२ जागांवर उमेदवार उभे केले असून, या सर्व जागा जिंकून मालेगाव महापालिकेवर भाजपचाच महापौर बसवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे महाजन यांनी कार्यकर्त्यांसमोर मांडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.