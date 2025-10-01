नाशिक

Nashik News : नाशिकच्या तीन आमदारांची मुख्यमंत्र्यांकडे धाव; कुंभमेळा निधी की कायदा-सुव्यवस्थेची चिंता?

BJP MLAs Raise Security Concerns in Nashik : नाशिक शहरातील वाढती गुन्हेगारी आणि बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था तसेच कुंभमेळा विकासकामांसाठी निधी यासह इतर समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी भाजपच्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे आणि ॲड. राहुल ढिकले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.
Devendra Fadnavis

Devendra Fadnavis

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: शहरातील बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था तसेच आगामी कुंभमेळ्यासाठी शासनाने लवकरात लवकर निधी देवून कामे सुरु करावी अशी मागणी शहरातील भाजपच्या तीनही आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंगळवारी (ता.३०) भेटून केली. परंतु, या भेटी मागे कुंभमेळ्याचे कारण दाखविले जात असले तरी प्रत्यक्षात शहरात वाढत चाललेली गुन्हेगारी थेट आमदारांपर्यंत येत असल्याने त्यांना देखील बंदोबस्त पुरविण्याची आलेली वेळ, सिंहस्थ कामांमध्ये आमदारांना विश्‍वासात न घेताच परस्पर दिली जात असलेली कामे व परजिल्ह्यातील आमदारांचा वाढता हस्तक्षेपाच्या तक्रारी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे समजते.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
political
MLA
Agriculture Loss
devyani pharande

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com