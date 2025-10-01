Nashik News : नाशिकच्या तीन आमदारांची मुख्यमंत्र्यांकडे धाव; कुंभमेळा निधी की कायदा-सुव्यवस्थेची चिंता?

नाशिक: शहरातील बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था तसेच आगामी कुंभमेळ्यासाठी शासनाने लवकरात लवकर निधी देवून कामे सुरु करावी अशी मागणी शहरातील भाजपच्या तीनही आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंगळवारी (ता.३०) भेटून केली. परंतु, या भेटी मागे कुंभमेळ्याचे कारण दाखविले जात असले तरी प्रत्यक्षात शहरात वाढत चाललेली गुन्हेगारी थेट आमदारांपर्यंत येत असल्याने त्यांना देखील बंदोबस्त पुरविण्याची आलेली वेळ, सिंहस्थ कामांमध्ये आमदारांना विश्वासात न घेताच परस्पर दिली जात असलेली कामे व परजिल्ह्यातील आमदारांचा वाढता हस्तक्षेपाच्या तक्रारी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे समजते..आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे व ॲड. राहुल ढिकले या आमदारांनी माध्यमांकडे देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले, की शहरात रस्त्यांची दुरवस्था, वाढलेली गुन्हेगारी, अतिवृष्टीमुळे शेतीचे नुकसान, सिंहस्थाची कामे देताना स्थानिक भूमिपुत्रांना प्राधान्य द्यावे याविषयावर चर्चा करण्यात आली. .सिंहस्थाच्या दुसऱ्या टप्प्यात विकासकामांसाठी भरीव निधी देण्याची मागणी करण्यात आली. अतिवृष्टीमुळे शेती व मालाचे मोठे नुकसान झाले. शहरात रोजच घडणाऱ्या हाणामाऱ्या, खून, लूटमार, वाहनांची तोडफोड या गंभीर गुन्ह्यांमुळे शहरवासियांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाल्याचे आमदारांनी नमूद केले..पोलिसांची संख्या वाढवायावेळी मुख्यमंत्री यांच्याकडे सिंहस्थ, रस्त्यांची दुरवस्था, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली. शहरातील वाढती गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी मनुष्यबळात वाढ करून गुन्हेगारांच्या विरोधात ठोस कारवाईची गरज असल्याचे आमदारांनी सांगितले. नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग शिर्डी मार्गे न नेता पुणे-संगमनेर-नाशिक यामार्गाने नेण्याची मागणी देखील केली..सिंहस्थ कामांत डावलले जात असल्याचा सूरगेल्या काही दिवसांत नाशिकमध्ये बाह्य हस्तक्षेप वाढत आहे. विशेष करून कुंभमेळ्याच्या बैठकांना स्थानिक आमदारांना निमंत्रित न करता जळगाव जिल्ह्यातील आमदार उपस्थित राहत असल्याची बाब आमदारांच्या नाराजीला कारणीभूत मानली जाते. .Ravan Temples In India: रावणाची 'ही' 5 मंदिर तुम्हाला माहितीय का? जिथे लंकेच्या राजाची होते पूजा.जिल्हाधिकारी कार्यालयातही परजिल्ह्यातील आमदाराची रेलचेल वाढली असून, पुढील पालकमंत्रिपदाचा दावेदार म्हणून या परजिल्ह्यातील आमदाराचे ‘मार्केटिंग’ केले जात असून, नाशिकच्या गंगापूर रोड भागात जळगावच्या एका आमदाराचे निवासस्थान व प्रस्तावित जनसंपर्क कार्यालयातून नाशिकमध्ये हस्तक्षेप होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवरही शहरातील तीन आमदार एकत्र आल्याचे बोलले जात आहे. सिंहस्थ कामांमध्येही स्थानिक आमदारांना विचारात घेतले जात नसल्याची खंत व्यक्त केली जात असल्याचे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.