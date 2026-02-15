Nashik : त्र्यंबकेश्वरला जाताना भाजप खासदाराच्या कारला आग, काही क्षणात कार जळून खाक

नाशिक मुंबई महामार्गावर भाजप खासादराची रेंज रोव्हर कार जळून खाक झाली. सुदैवाने गाडीत कुठेतरी आग लागलीय असं चालकाच्या लक्षात आल्यानं खासदारांसह गाडीतल चौघे वाचले. राजस्थानमधील भाजप खासदार लुंबाराम चौधरी हे त्र्यंबकेश्वरला निघाले असताना हा प्रकार घडला. गाडी आगीत जळून पूर्ण खाक झाली आहे. या आगीत कोणतीही जिवीतहानी झाली नाही..लुंबाराम चौधरी हे वाशिमहून त्र्यंबकेश्वरच्या दिशेने जात होते. त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शनासाठी आले असताना रात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास गोंडे इथं गाडीला आग लागली. चालकाच्या लक्षात आल्यानं प्रसंगावधान राखत सर्वजण वेळीच खाली उतरले. जर आग लागल्याचं लक्षात आलं नसतं तर दरवाजे लॉक होऊन मोठी दुर्घटना घडली असती..बँकेच्या लॉकरमधील ४ कोटींच्या २ किलो ७८० ग्रॅम सोन्याची चोरी, मॅनेजरनेच मारला डल्ला; कुणालाच कसं कळलं नाही?.खासदार लुंबाराम यांच्या चालकाला कार नाशिकच्या गोंडे फाटा परिसरातून जात असताना काहीतरी जळाल्याचा संशय आला. चालकाने वेळ न दवडता तात्काळ गाडी रस्त्याच्या बाजूला घेतली. दरवाजे उघडून सर्वांना बाहेर यायला सांगितलं. त्यानंतर कारमध्ये आगीचा भडका उडाला. काही क्षणात डोळ्यादेखत कार जळून राख झाली. ही आग इतकी भीषण होती की कारचा केवळ सांगाडा उरला होता..कारला आग लागल्याची माहिती समजताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. आग आटोक्यात आणण्यात त्यांना यश आलं. पण कार जळून खाक झाली होती. आगीच्या घटनेमुळे महामार्गावर काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली..राजस्थानचे खासदार असलेले लुंबाराम हे ठाण्याहून त्र्यंबकेश्वरला दर्शनासाठी निघाले होते. चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे मोठा अनर्थ टळला. गाडीला आग लागल्या प्रकरणी पोलिसात नोंद करण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.