BJP News : ‘विभाजन विभीषिका दिवस’ पाळणार; भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांची माहिती

BJP News : १४ ऑगस्टला ‘विभाजन विभीषिका दिवस’ पाळला जाणार आहे, अशी माहिती भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी दिली.

वसंतस्मृती कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

देशाचे विभाजन झाल्याने वेदनांच्या स्मरणासाठी, फाळणी वेळी ज्यांनी प्राण गमावले त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी या कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन भंडारी यांनी केले. (BJP State Vice President informed that Partition Vibhishika Diwas will be observed on August 14 nashik news)

२० फेब्रुवारी १९४७ या दिवशी ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट एटली यांनी स्वातंत्र्याचा निर्णय जाहीर केला. ३० जून १९४८ पूर्वी देश सोडण्याचे ब्रिटिशांनी जाहीर केले.

मात्र, त्याआधी देशाची फाळणी केली. भारत आणि पाकिस्तान असे दोन देश निर्माण करून अखंड भारताच्या नकाशाला छेद दिला. ही कृती कधीच विसरता येणार नाही. स्थलांतराच्या काळात हिंसाचार होऊन जवळपास सव्वा कोटी नागरिकांना सर्वस्व गमवावे लागले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

सुमारे ६० लाख बिगर मुस्लिमांनी पश्चिम पाकिस्तानातील आपली घरेदारे सोडून भारतात पळ काढला, तर २० लाख बिगर मुस्लिमांनी पूर्व पाकिस्तानातून घरेदारे सोडून भारतात स्थलांतर केले. या प्रक्रियेत पाच लाखांहून अधिक नागरिकांची हत्या झाली, असे भंडारी म्हणाले.

या वेळी आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, नाशिक लोकसभा समन्वयक गिरीश पालवे, नाशिक ग्रामीण अध्यक्ष शंकर वाघ, प्रदेश प्रवक्ते लक्ष्मण सावजी, माजी महापौर सतीश कुलकर्णी, ज्येष्ठ नेते विजय साने, प्रदेश प्रवक्ते प्रदीप पेशकार, प्रदेश प्रवक्ते गोविंद बोरसे, महानगर माध्यम विभाग प्रभारी पवन भगूरकर, सुनील केदार, जगन पाटील आदी उपस्थित होते.