Nashik Politics : भाजपमधील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर! सुनील केदार यांचा राजीनामा आणि १२ तासांतच 'यू-टर्न

नाशिक: महापौर व उपमहापौर पदासाठी सुचवलेली नावे डावलण्यात आल्याच्या नाराजीवरून राजीनामा दिलेले भाजप शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी अवघ्या बारा तासांतच आपला राजीनामा मागे घेतला आहे. .वरिष्ठ नेत्यांनी समजूत काढल्यानंतर आपले समाधान झाल्याने राजीनामा मागे घेत असल्याचे केदार यांनी स्पष्ट केले. मात्र, दरम्यान भाजपकडून नवीन शहराध्यक्षाच्या शोधासाठी हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा रंगताच, केदार यांनी तातडीने राजीनामा मागे घेतल्याचीही राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे..महापालिकेत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने महापौर व उपमहापौर पदावर बिनविरोध निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी महापौर पद आरक्षित झाल्याने भाजपमधील महिला नगरसेवकांमध्ये चुरस निर्माण झाली. एका हॉटेलमध्ये झालेल्या भाजप नगरसेवकांच्या बैठकीनंतर महापौर पदासाठी हिमगौरी आहेर-आडके व उपमहापौर पदासाठी मच्छिंद्र सानप यांची नावे जाहीर न करता थेट अर्ज दाखल करण्यात आले..या घडामोडींनंतर अचानक रात्री उशिरा शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी राजीनामा दिल्याने राजकीय खळबळ उडाली. महापौर व उपमहापौर पदासाठी आपल्या पसंतीच्या नगरसेवकांना संधी न दिल्यामुळेच आपण राजीनामा दिल्याचा दावा करण्यात आला. निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये प्रवेशावरून सुरू असलेली नाराजी, त्यानंतर एबी फॉर्मच्या कथित घोटाळ्यामुळे पक्षाची झालेली नामुष्की आणि 'शंभर प्लस'चे स्वप्न भंगून भाजप ७२ जागांवर अडकल्याची पार्श्वभूमी या नाट्यामागे असल्याचे बोलले जात आहे..पक्षातील नाराजी निवळल्याचे वाटत असतानाच केदार यांच्या राजीनाम्यामुळे भाजपमधील अंतर्गत खदखद अद्यापही कायम असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले. दरम्यान, केदार यांचा राजीनामा सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या शहर कोअर कमिटीची तातडीची बैठक झाली. .Mumbai–Pune Expressway: ३२ तास रस्ता बंद, लोक रस्त्यावर अडकले… राज ठाकरेंनी मागितला टोल परतावा; सरकारच्या व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्न.या बैठकीत नवीन शहराध्यक्षासाठी नावे सुचविण्यात आल्याची चर्चा समोर आल्यानंतरच केदार यांनी राजीनामा मागे घेतल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. दुपारनंतर केदार यांनी अचानक भूमिका बदलत, 'माझे समाधान झाल्याने मी राजीनामा मागे घेत आहे,' असा संदेश जाहीर केला..ज्या कारणांमुळे मी भाजप नाशिक महानगर जिल्हाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता, त्या सर्व विषयांवर प्रदेश भाजपसोबत सविस्तर चर्चा झाली आहे. माझे समाधान झाले असून, प्रदेश भाजपच्या सूचनेनुसार मी माझा राजीनामा मागे घेतला आहे.-सुनील केदार.