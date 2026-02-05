नाशिक

Nashik Politics : भाजपमधील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर! सुनील केदार यांचा राजीनामा आणि १२ तासांतच 'यू-टर्न

Sunil Kedar Withdraws Resignation Within 12 Hours : सुचवलेली नावे डावलण्यात आल्याच्या नाराजीवरून राजीनामा दिलेले भाजप शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी अवघ्या बारा तासांतच आपला राजीनामा मागे घेतला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महापौर व उपमहापौर पदासाठी सुचवलेली नावे डावलण्यात आल्याच्या नाराजीवरून राजीनामा दिलेले भाजप शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी अवघ्या बारा तासांतच आपला राजीनामा मागे घेतला आहे.

