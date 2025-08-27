Nashik Urban Development : नाशिकमध्ये 'ब्लॅक स्पॉट' नाहीसे होणार; महापालिकेकडून सुशोभीकरणाचा उपक्रम

जुने नाशिक: महापालिका, तसेच इतर शासकीय कार्यालयासंदर्भात समस्या सोडविण्यासाठी अनेकदा नागरिकांकडून गांधीगिरी मार्गाचा अवलंब केल्याचे अनेकदा बघायला मिळाले. परंतु नागरिकांकडून निर्माण करण्यात येणाऱ्या समस्येपासून मुक्तीसाठी चक्क महापालिकेकडून गांधीगिरी केल्याचे बघावयास मिळत आहे. महापालिका घनकचरा विभागाकडून पूर्व भागातील कचऱ्याच्या ब्लॅक स्पॉटची स्वच्छता करून त्याचे सुशोभीकरण करण्यात आले आहे..स्वच्छ व सुंदर शहर करण्याच्या उद्देशाने महापालिकेच्या पूर्व विभागात ब्लॅक स्पॉट निर्मूलनासाठी आगळावेगळा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. सात ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले. ब्लॅक स्पॉटची स्वच्छता करून त्याठिकाणी माती, मुरूम पसरविण्यात आले. विविध प्रकारच्या रोपांचे रोपण करण्यात आले. भित्तिचित्रे, तसेच भिंतींवर जनजागृतीपर संदेश देऊन ब्लॅक स्पॉटचे मिनी उद्यानात रूपांतर केले. त्यामुळे परिसराची शोभा वाढली. .कचऱ्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्याही कायमस्वरूपी सुटण्यास मदत झाली. उपक्रमांद्वारे परिसराचा चेहरामोहरा बदलून गेला आहे. महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी अंतर्गत राबविलेल्या उपक्रमांतर्गत भारतनगर येथील विकलांग भवन, राजीवनगरमधील चड्डा पार्क, राजीवनगर झोपडपट्टी, छान हॉटेल सर्व्हिस रोड, खडकाळी सिग्नल आदी ठिकाणांचे ब्लॅक स्पोट नाहीसे करून त्याचे सुशोभीकरण करण्यात आले. नागरिकांनी सहकार्य केल्यास शहराचा चेहरामोहरा बदलून स्वच्छ व सुंदर नाशिक घडविण्याचे स्वप्न साकार होईल, असे मत अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आले..Vande Bharat Express : नाशिककरांसाठी आनंदाची बातमी! वंदे भारत एक्सप्रेस आता मनमाडमधूनही धावणार.ब्लॅक स्पॉटवर सीसीटीव्हीची नजरकेवळ सौंदर्यीकरण न करता नागरिकांचा सहभाग वाढावा, यासाठी जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली आहे. परिसरातील रहिवाशांना कचरा न टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले. कोणी कचरा टाकताना आढळून आल्यास त्यास दंडात्मक कारवाई सामोरे जावे लागणार आहे. यासाठी प्रत्येक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. त्या माध्यमातून संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी लक्ष ठेवणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.