नाशिक : गत दहा वर्षांत वाराणसी अर्थात काशीचे चित्र जागतिक पातळीवर आमूलाग्र पद्धतीने बदलल्यानंतर पुढील काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाशिकमधून खासदारकी करावी, अशी लोकभावना निर्माण झाली आहे.

त्‍यातच आध्यात्मिक क्षेत्रातूनही या लोकभावनेला संमती दर्शविताना, धार्मिक पर्यटनाला बळ मिळण्याचा विश्‍वास व्‍यक्‍त केले जात आहेत. मोदींच्‍या खासदारकीसाठी संत-महंतांनी आशीर्वाद दिले आहेत. (Blessings of saints and mahants for Modis MP consent shown to public sentiment Faith to boost religious tourism Nashik political)