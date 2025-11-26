Niphad Crime : अंध अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या पित्यास पंचवीस वर्षे सक्तमजुरी

निफाड - अल्पवयीन अंध युवतीवर पित्याने वेळोवेळी अत्याचार केल्याचा आरोप सिध्द झाल्याने निफाड येथील अतिरिक्त जिक्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. कोर्हाळे यांनी आरोपी पित्याला पंचवीस वर्ष सश्रम कारावास व पंचवीस हजार रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे..या घटनेची सविस्तर माहिती अशी की पिडित मुलगी (१७) हि अंध असल्याने ती मालेगाव येथील अंध शाळेत शिक्षण घेत होती. शिक्षणादरम्यान सन २०१४ चे दरम्यान सुट्टीच्या कालावधीत सदर अंध पिडित मुलगी ही मुळ गावी दात्याणे, ता. निफाड येथे येत असत. त्या दरम्यान वेळोवेळी तिचे वडील पिडितेचा असाह्यतेचा फायदा घेत लैंगिक अत्याचार करत धमकावत होते..पिडीत शाळेत दाखल झालेवर नियमित वैद्यकिय तपासणी करतांना पिडीत गरोदर असल्याचे निदर्शनास आले. त्यावेळी पिडीतेने सर्वप्रथम आरोपी पित्याच्या लैंगिक अत्याचाराबाबत तक्रार केली. सदर गुन्हा ओझर पोलिसांत दात्याणे येथील आरोपी पित्याविरुध्द भा द वि कलम ३७६ बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा कलम, ३, ४, ५, ६,अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला.तपास अधिकारी भगवान मथुरे यांनी बारकाईने तपास करुन पिडीत, तिची आई, मामा, तसेच न्यायवैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील डिएनए अहवाल प्राप्त करुन आरोपपत्र निफाड येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात सादर केले..सरकार पक्षातर्फे सहायक जिल्हा सरकारी वकिल रमेश कापसे यांनी तपास अधिकारी भगवान मथुरे, वैद्यकिय अधिकारी अंध शाळेचे अधिकारी न्यायवैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील तज्ञ अशा महत्वपूर्ण अठरा साक्षीदारांची साक्ष नोंदविली. व प्रभावी युक्तीवाद केला पैरवी अधिकारी म्हणुन पोलिस हवालदार रत्नाकर बागुल यांनी काम पाहिले.न्यायालयसमोर आलेल्या पुराव्यावरुन पित्याला दोषी ठरवत अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. कोर्हाळे यांनी पंचवीस वर्ष सश्रम कारावास व पंचवीस हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास एक वर्ष सश्रम कारावास अशी शिक्षा सुनावली आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने पिडीतेच्या पुनर्वसनासाठी पुरक भरपाई देणेबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ३५७ ए अन्चये तरतुद करण्याचे निर्देश दिले आहे..सरकार पक्षाला वैद्यकिय पुरावा ठरला निर्णायकया खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान पिडितेसह तिची आईदेखील फितुर झाली होती. तथापी पिडितेच्या वैद्यकिय तपासणी करणारे व डीएनए तपासणी करणारे डाँक्टरांची साक्ष आणि अहवाल सरकार पक्षाला पुरक ठरल्याने पित्याविरुध्द गुन्हा शाबीत होण्यास मदत झाली.- अँड रमेश कापसे, सहायक जिल्हा सरकारी वकिल निफाड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.