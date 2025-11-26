नाशिक

Niphad Crime : अंध अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या पित्यास पंचवीस वर्षे सक्तमजुरी

अल्पवयीन अंध युवतीवर पित्याने वेळोवेळी अत्याचार केल्याचा आरोप सिध्द झाल्याने आरोपी पित्याला पंचवीस वर्ष सश्रम कारावास व पंचवीस हजार रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली.
निफाड - अल्पवयीन अंध युवतीवर पित्याने वेळोवेळी अत्याचार केल्याचा आरोप सिध्द झाल्याने निफाड येथील अतिरिक्त जिक्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. कोर्हाळे यांनी आरोपी पित्याला पंचवीस वर्ष सश्रम कारावास व पंचवीस हजार रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे.

