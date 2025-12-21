नाशिक

Indian Railway : भारतीय रेल्वेची जागतिक भरारी! मोझांबिक देशासाठी धावणार स्वदेशी बनावटीचे रेल्वे इंजिन

BLW Exports Sixth Indigenous Locomotive to Mozambique : बनारस येथील रेल्वे इंजिन कारखान्याने (बीएलडब्ल्यू) मोझांबिक देशासाठी सहावे स्वदेशी बनावटीचे ३३०० अश्‍वशक्तीचे एसी-एसी डिझेल-इलेक्ट्रिक रेल्वे इंजिन यशस्वीरीत्या पाठविले आहे.
Indian Railway

Indian Railway

sakal 

अंबादास शिंदे : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक रोड: लोकोमोटिव्ह निर्मितीच्या क्षेत्रात भारतीय रेल्वेने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा भारताचा झेंडा फडकाविला आहे. बनारस येथील रेल्वे इंजिन कारखान्याने (बीएलडब्ल्यू) मोझांबिक देशासाठी सहावे स्वदेशी बनावटीचे ३३०० अश्‍वशक्तीचे एसी-एसी डिझेल-इलेक्ट्रिक रेल्वे इंजिन यशस्वीरीत्या पाठविले आहे. रेल्वेला अशा दहा इंजिनांची ऑर्डर मिळाली आहे, अशी माहिती रेल्वेतर्फे देण्यात आली.

Loading content, please wait...
India
Nashik
Technology
maharashtra
railway
Export

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com