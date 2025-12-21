Indian Railway : भारतीय रेल्वेची जागतिक भरारी! मोझांबिक देशासाठी धावणार स्वदेशी बनावटीचे रेल्वे इंजिन

नाशिक रोड: लोकोमोटिव्ह निर्मितीच्या क्षेत्रात भारतीय रेल्वेने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा भारताचा झेंडा फडकाविला आहे. बनारस येथील रेल्वे इंजिन कारखान्याने (बीएलडब्ल्यू) मोझांबिक देशासाठी सहावे स्वदेशी बनावटीचे ३३०० अश्वशक्तीचे एसी-एसी डिझेल-इलेक्ट्रिक रेल्वे इंजिन यशस्वीरीत्या पाठविले आहे. रेल्वेला अशा दहा इंजिनांची ऑर्डर मिळाली आहे, अशी माहिती रेल्वेतर्फे देण्यात आली..‘बीएलडब्ल्यू’ने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठत विक्रमी वेळेत ही इंजिने बनविली आहेत. या रेल्वेसाठी मे. राइटसद्वारे दहा इंजिनांच्या निर्मिती आणि निर्यातीच्या करार मोझंबिक देशासाठी करण्यात आला आहे. पहिली दोन इंजिने जून २०२५ मध्ये, त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये तिसरे आणि ऑक्टोबरमध्ये चौथे इंजिन पाठविण्यात आले. .पाचवे रेल्वे इंजिन १२ डिसेंबरला आणि त्यानंतर सहावे १५ डिसेंबरला रवाना करण्यात आले. ही निर्यात जागतिक स्तरावर लोकोमोटिव्ह निर्मितीमध्ये भारताच्या वाढत्या क्षमता अधोरेखित करते..‘बीएलडब्ल्यू’ निर्मित ही अत्याधुनिक ३३०० एचपी केप गेज (१०६७ मिमी) रेल्वे इंजिने १०० किमी प्रतितास वेगापर्यंत धावण्यास सक्षम आहेत. यामध्ये रेफ्रिजरेटर, हॉट प्लेट, मोबाईल होल्डर आणि आधुनिक कॅब डिझाइन यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या, चालकांसाठी सोयीस्कर वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. ज्यामुळे आरामदायकता आणि कार्यक्षमतेत वाढ होते..Navi Mumbai Crime: धावत्या लोकलमधून तरुणीला ढकलले, माथेफिरू व्यक्तीचे कृत्य; पनवेल स्थानकातील प्रकार.आतापर्यंत भारताने युनायटेड किंगडम, फ्रान्स, स्पेन, जर्मनी, इटली इत्यादी युरोपीय देशांना मेट्रो कोच, बोगी, पॅसेंजर कोच, लोकोमोटिव्ह आणि इतर महत्त्वपूर्ण रेल्वेसामग्री निर्यात केली आहे. आफ्रिका, मोझांबिक, गिनी प्रजासत्ताक, दक्षिण आफ्रिका इत्यादी देशांचाही त्यात समावेश आहे. ज्या इतर प्रमुख देशांमध्ये ही सामग्री निर्यात करण्यात आली आहे, त्यामध्ये म्यानमार, बांगलादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि मेक्सिको यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.