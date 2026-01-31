नाशिक

Education News : दहावी-बारावीच्या परीक्षेसाठी नाशिक बोर्ड सज्ज; सर्व केंद्रांवर आता सीसीटीव्हीची 'नजर'!

नाशिक रोड: फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक विभागीय मंडळ आणि नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघाची बैठक नुकतीच झाली. बैठकीत परीक्षेतील पारदर्शकता, शिक्षकांच्या अडचणी तसेच विद्यार्थ्यांच्या हिताशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

