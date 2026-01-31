Education News : दहावी-बारावीच्या परीक्षेसाठी नाशिक बोर्ड सज्ज; सर्व केंद्रांवर आता सीसीटीव्हीची 'नजर'!

नाशिक रोड: फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक विभागीय मंडळ आणि नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघाची बैठक नुकतीच झाली. बैठकीत परीक्षेतील पारदर्शकता, शिक्षकांच्या अडचणी तसेच विद्यार्थ्यांच्या हिताशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. .विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष बोरसे व सचिव देसले यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत परीक्षेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सर्व परीक्षा केंद्रांवर हॉलच्या आत व बाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. २०२५ च्या परीक्षेत ज्या केंद्रांवर गैरप्रकार झाले, त्या केंद्रांची मान्यता रद्द करण्याची कठोर कारवाई करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली..राज्यातील अतिवृष्टी व विविध आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय तातडीने अमलात आणावा, अशी ठाम मागणी मुख्याध्यापक संघाकडून करण्यात आली..परीक्षक व नियामकांची संख्या वाढवून कामाचा ताण कमी करण्यासाठी परीक्षकास जास्तीत जास्त २०० उत्तरपत्रिका, तर एका नियामकास १००० उत्तरपत्रिकांची मर्यादा ठेवावी, यावरही चर्चा झाली. सातत्याने परीक्षक म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांना विश्रांती देऊन अद्याप हे काम न केलेल्या नवीन शिक्षकांना संधी देण्याचा सकारात्मक विचार बैठकीत मांडण्यात आला. याशिवाय केंद्र संचालक, कर्मचारी व पर्यवेक्षक यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. तसेच ५३ वर्षांवरील शिक्षक व मुख्याध्यापकांना परीक्षक व नियामक कामातून सूट द्यावी, या मुद्द्यावरही सखोल चर्चा झाली..JEE अन् IIT ची तयारी करणाऱ्यांचे लाखो रुपये वाचणार! गुगल फ्रीमध्ये देत आहेत मॉक टेस्ट पेपर; पाहा कशी सुरू करायची प्रॅक्टिस?.राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाचे सचिव एस. बी. देशमुख, नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष प्रदीप सांगळे, कार्याध्यक्ष एस. के. सावंत, सचिव दीपक गायकवाड, उपाध्यक्ष एल. डी. बेनके यांच्यासह योगेश पाटील, सुरेश घरटे, रघुनाथ गायकवाड, तौसिफ शेख, एस. ए. पाटील, डी. एस. ठाकरे, कैलास वाघ, भागीनाथ घोटेकर, विनायक पाटील, अरुण घोडेराव, ज्ञानेश्वर ठाकरे, विजय बडे, बी. डी. गांगुर्डे, गोरख कुणगर, गोरख कुलधर, के. एल. तकपाडे आदी उपस्थित होते. प्रदीप सांगळे यांनी प्रास्ताविक केले. दीपक गायकवाड यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.